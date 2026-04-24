Po svemu sudeći Hari Stajls će uskoro stati na ludi kamen.
Nakon što su internet preplavile fotografije Zoe Kravic sa prstenom, izvor je za Page Six potvrdio da su se glumica i pop superzvijezda Hari Stajls vjerili nakon osam mjeseci veze.
"Potpuno je lud za njom", rekao je izvor. "Sve bi učinio za nju". Kravic je, tvrdi izvor, presrećna. Dodaje i da "niko iz njihovog kruga nije iznenađen".
Glasine o vjeridbi krenule su prošlog vikenda, kada je 37-godišnja glumica fotografisana kako se ljubi sa 32-godišnjim Stajlsom. Na ruci je pritom nosila upečatljiv dijamantski prsten.
Par se prvi put počeo povezivati u avgustu 2025, kada su viđeni kako se drže za ruke u šetnji Rimom. Istog mjeseca snimljeni su u Londonu kako razmjenjuju nježnosti. Izvori bliski paru ubrzo su naglasili da nije riječ samo o prolaznoj avanturi. Mjesec dana kasnije jedan izvor je rekao: "Sve se među njima jako brzo zahuktalo." Dodao je: "Teško je biti u vezi kada si slavan... Hari se ne bi pojavljivao u javnosti sa Zoe da ne misli ozbiljno".
Do januara ove godine njihova veza postala je veoma ozbiljna, a izvor je tada otkrio da se Kravic povjerila najbližim prijateljima kako je Stajls "njena srodna duša". Par uglavnom čuva privatnost, a fotografi ih tek povremeno uspiju snimiti u šetnjama. Prošlog mjeseca snimljeni su kako se drže za ruke dok su dolazili na zabavu nakon emisije Saturday Night Live, koju je Stajls vodio.
Vjerili se Zoe Kravic i Hari Stajls: Nakon 8 mjeseci veze zasijao dijamant na ruci glumice
Zoe, zvijezda filma "The Batman" prethodno je bila vjerena za glumca Čeninga Tejtuma, ali je par raskinuo 2024. godine. Prije toga, od juna 2019. do decembra 2020, bila je u braku sa Karlom Glusmanom.
S druge strane, pjevač je tokom karijere bio u vezama sa mnogim slavnim ženama, među kojima su Tejlor Rasel, Olivija Vajld, Kendal Džener i Tejlor Svift.
Dva mjeseca prije nego što je započeo vezu sa Kravic, Stajls je na Glastonberi festivalu viđen kako se ljubi sa producentkinjom Elom Keni.