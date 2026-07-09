Ovo je rođeni brat Breda Pita, mnogi kažu da je bolji frajer: Živi daleko od Holivuda, evo čime se bavi

Dag Pit, mlađi brat Breda Pita, izabrao je miran život kao biznismen i humanitarac, daleko od glamura Holivuda.

Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Dok je Bred Pit decenijama jedna od najvećih holivudskih zvijezda, njegov rođeni brat Dag Pit izabrao je potpuno drugačiji životni put – daleko od reflektora, filmskih premijera i glamura.

Dag Pit je mlađi brat slavnog glumca i uspješan je biznismen iz Misurija, gdje vodi kompaniju koja se bavi IT uslugama i nekretninama. Za razliku od svog poznatijeg brata, rijetko se pojavljuje u javnosti, a pažnju medija privlači uglavnom kada govori o humanitarnom radu ili kada se pojavi na nekom porodičnom događaju.

Iako nosi isto prezime kao jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, Dag je više puta isticao da nikada nije želio da gradi karijeru na bratovljevoj slavi. Umjesto toga, posvetio se poslu, porodici i brojnim dobrotvornim akcijama.

Posebno je poznat po humanitarnom angažmanu. Godinama sarađuje sa organizacijama koje finansiraju projekte u Africi, a učestvovao je i u kampanjama za obezbjeđivanje pijaće vode i poboljšanje uslova života u siromašnim zajednicama. Zbog svog rada stekao je ugled mnogo šire od poslovnih krugova.

Izvor: Youtube printscreen/NOVA FM

Dag je pažnju svjetske javnosti privukao i 2012. godine kada je snimio duhovitu reklamu za australijsku kompaniju Virgin Mobile. U njoj se našalio na račun činjenice da je "drugi najpoznatiji Pit u porodici", što je publika odlično prihvatila.

Za razliku od Breda, koji je decenijama pod budnim okom medija zbog filmova, veza i razvoda od Anđeline Džoli, Dag vodi miran porodični život. Oženjen je i otac troje djece, a slobodno vrijeme uglavnom provodi sa porodicom i baveći se humanitarnim projektima.

Love learning about Brad Pitt’s brother Doug. Doug Pitt.pic.twitter.com/6hZEbOFBn7 — paige (@BonerWizard)July 28, 2019

Braća su, prema pisanju američkih medija, ostala u dobrim odnosima uprkos potpuno različitim životnim putevima.

Dok je Bred Pit postao jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda, Dag je dokazao da se uspjeh može graditi i daleko od filmske industrije, bez potrebe za slavom i crvenim tepihom.

(Nova/ MONDO)