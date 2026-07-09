Umrla Boni Tajler: Nakon hitne operacije izgubila bitku

Legendarna pjevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini u Portugalu nakon borbe sa iznenadnom i teškom bolešću.

Izvor: kpa / United Archives / Profimedia

Legendarna pjevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji u Portugalu.

Pjevačica hita Total Eclipse Of The Heart, čuvena po svom hrapavom glasu, hitno je prevezeno u bolnicu 30. aprila zbog perforacije crijeva. Vjerovalo se da je Boni, koja je rođena u Mamblsu u južnom Velsu, nakon nekoliko dana provedenih u bolnici u Faru bila stavljena u indukovanu komu. Portparol kultne pjevačice objavio je 6. maja izvještaj o njenom zdravstvenom stanju, navodeći da je operacija prošla dobro. Pjevačica je potom prebačena iz jedinice poluintenzivne njege na odjeljenje intenzivne njege, a iz kome se probudila 15. juna.

Boni Tajler

Izvor: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Saopštenje porodice i tima

"Bonina porodica i tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Boni neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu, usljed bolesti od koje se liječila. Uskoro ćemo izdati dodatno saopštenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se suočili sa ovom tragedijom," navedeno je u saopštenju na sajtu pevačice.

Globalna slava i muzičko naslijeđe

Zvezda je stekla svjetsku slavu 1983. godine sa svojom himnom koja je pokorila muzičke liste, Total Eclipse Of The Heart. Nakon toga je ostvarila još četiri hit singla među prvih deset, uključujući It’s A Heartache i Holding Out For A Hero.

Tokom svoje bogate karijere duge pet decenija, Boni je zaradila tri nominacije za nagradu Gremi, a 2023. godine odlikovana je ordenom MBE (član Reda Britanske imperije) za doprinos muzici.

(Kurir.rs/TheSun)

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