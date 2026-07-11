Bred Pit na utakmici Španije i Belgije: Pojavio se u dresu SAD-a i pokrenuo lavinu komentara

Holivudski glumac utakmicu je pratio u dresu reprezentacije SAD-a, iako je američki tim već ispao sa turnira.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Holivudski glumac Bred Pit, privukao je pažnju na četvrtfinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva između Španije i Belgije, ali ne zbog toga što je radio na tribinama, već zbog onoga što je nosio.

Holivudski glumac utakmicu je pratio u dresu reprezentacije SAD-a, iako je američki tim već ispao sa turnira.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Pit je u petak stigao na SoFi stadion u Ingelvudu kod Los Anđelesa, gdje je gledao susret u kojem je Španija nakon dramatične završnice pobijedila Belgiju sa 2:1 i izborila plasman u polufinale. I dok su se na terenu vodile borbe za prolazak među četiri najbolja tima, na društvenim mrežama glavna tema postao je glumčev izbor odjeće.

Navijači se šalili da je došao zbog Belgije

Pit nije nosio dres ni Španije ni Belgije, nego američki dres, iako je SAD svoje takmičenje završio u osmini finala upravo nakon poraza od Belgije sa 4:1. Zbog toga su se mnogi navijači našalili da je glumac došao "da navija protiv" Belgije.

"Bred Pit uspješno navija protiv Belgije iz čistog inata", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: "Ovo je urnebesno. Bred Pit se pojavio samo da bi mrzio Belgiju. Nije ga ni briga za Španiju," "Da li je moguće da je ovo obukao??" Nisu svi tako protumačili njegov potez. "Ne mora ni da navija ni da mrzi. Samo želi da gleda dobru utakmicu", napisao je jedan komentator.

Pitu društvo pravili Ines de Ramon i Bardem

Pit je utakmicu gledao u društvu djevojke Ines de Ramon, kao i glumaca Penelope Kruz i Havijera Bardema. Dok je Pit ostao pri američkim bojama, de Ramon i Bardem nosili su obilježja španjolske reprezentacije i slavili prolazak "Furije" u polufinale.

(Mondo.rs)