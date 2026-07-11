logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bred Pit na utakmici Španije i Belgije: Pojavio se u dresu SAD-a i pokrenuo lavinu komentara

Bred Pit na utakmici Španije i Belgije: Pojavio se u dresu SAD-a i pokrenuo lavinu komentara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Holivudski glumac utakmicu je pratio u dresu reprezentacije SAD-a, iako je američki tim već ispao sa turnira.

Bred Pit na utakmici Španije i Belgije u dresu SAD-a Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Holivudski glumac Bred Pit, privukao je pažnju na četvrtfinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva između Španije i Belgije, ali ne zbog toga što je radio na tribinama, već zbog onoga što je nosio.

Holivudski glumac utakmicu je pratio u dresu reprezentacije SAD-a, iako je američki tim već ispao sa turnira.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Pit je u petak stigao na SoFi stadion u Ingelvudu kod Los Anđelesa, gdje je gledao susret u kojem je Španija nakon dramatične završnice pobijedila Belgiju sa 2:1 i izborila plasman u polufinale. I dok su se na terenu vodile borbe za prolazak među četiri najbolja tima, na društvenim mrežama glavna tema postao je glumčev izbor odjeće.

Navijači se šalili da je došao zbog Belgije

Pit nije nosio dres ni Španije ni Belgije, nego američki dres, iako je SAD svoje takmičenje završio u osmini finala upravo nakon poraza od Belgije sa 4:1. Zbog toga su se mnogi navijači našalili da je glumac došao "da navija protiv" Belgije.

"Bred Pit uspješno navija protiv Belgije iz čistog inata", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: "Ovo je urnebesno. Bred Pit se pojavio samo da bi mrzio Belgiju. Nije ga ni briga za Španiju," "Da li je moguće da je ovo obukao??" Nisu svi tako protumačili njegov potez. "Ne mora ni da navija ni da mrzi. Samo želi da gleda dobru utakmicu", napisao je jedan komentator.

Pitu društvo pravili Ines de Ramon i Bardem

Pit je utakmicu gledao u društvu djevojke Ines de Ramon, kao i glumaca Penelope Kruz i Havijera Bardema. Dok je Pit ostao pri američkim bojama, de Ramon i Bardem nosili su obilježja španjolske reprezentacije i slavili prolazak "Furije" u polufinale.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bred Pit

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA