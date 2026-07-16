Poznata manekenka udala se u 61. godini: Glumila u Kusturičinom filmu, sada promoviše prirodno starenje

Lijepa manekenka Paulina Poriškova odlučila se za nesvakidašnju vjenčanicu, unikatan model koji "teče kao voda" zahvaljujući svetlosivim i srebrnim nijansama.

Izvor: Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvije slavne manekenke, koje su u zlatno doba modelinga harale pistama, osvajale kreatore, fotografe, naslovne strane, svet, usput slomivši mnoga srca, ovog leta su odlučile da okrenu novu stranicu života i stanu na "ludi kamen". Eva Hercigova i Paulina Poriškova, modne ikone češkog porijekla, skoro u isto vreme su izgovorile sudbonosno "da", i obje su se odlučile za romantičnu Italiju.

Karijeru je počela rano, sa jedva 15 godina, a zahvaljujući upečatljivim, slovenskim crtama lica, vrlo brzo je pronašla svoje mjesto u modnoj industriji, u kojoj već decenijama važi za ikonu. Naslovne strane prestižnih magazina, editorijale, revije i reklamne kampanje nemoguće je izbrojati. Možda se sećate i da je Paulina Poriškova (61) igrala u Kusturičinom ostvarenju "Arizona Dream" uz Džonija Depa i Džerija Luisa?

Pogledajte kako je ona ranije izgledala:

Čuvena manekenka, koja s pravom nosi titulu jedne od najljepših žena i vrlo glasno se suprotstavlja teroru ljepote i večne mladosti, insistirajući na prirodnom izgledu, rođena je u češkom gradiću Prostjetov, ali je još kao dijete sa roditeljima emigrirala u Švedsku. Prve modne korake napravila je u Parizu, da bi osamdesetih postala jedan od najtraženijih modela, 1988. i najplaćeniji, pošto je sa kozmetičkom imperijom Estee Lauder dogovorila posao vrijedan za ono vrijeme nevjerovatnih šest miliona dolara.

Danas je poznata i po otvorenom zalaganju za prirodno starenje, po rušenju stereotipa i borbi protiv ejdžizma. Svoja razmišljanja i životnu priču pretočila je u knjigu eseja pod nazivom "Bez filtera: Dobra, loša, lijepa", a aktivna je i na Instagramu, gdje insistira na fotografijama na kojima se jasno vide sve bore koje je zaradila tokom životnog puta, mada ne preza ni od provokativnijih varijanti, dokazujući da i na početku sedme decenije može da se nosi sa mnogo mlađim koleginicama.

Evo kako izgleda danas:

Upravo su zahvaljujući društvenim mrežama njeni fanovi saznali da se – udala. Budući da je vjenčanje održano u Italiji, prvo im je objasnila da je to za strance prilično složen proces, te da im je za prikupljanje potrebnih dokumenata trebalo sedam mjeseci. No, vrijedelo je. Snimci sa romantičnog slavlja otkrivaju da je Paulina Poriškova zaista pronašla sreću pored Džefa Grinstajna, s kojim je u vezi posljednje tri godine.

Više puta je za medije govorila o emotivnom krahu koji je prošla nakon razvoda od sada pokojnog Rika Okaseka, frontmena grupe "The Cars", s kojim je bila u braku skoro tri decenije. S njim je dobila sinove Džonatana (32) i Olivera (28).

"Dugo sam bila sama, pokušavajući da prebrodim osjećaj da nisam vredna ljubavi", napisala je u jednoj objavi. A onda je u njen život ušao Grinstajn, poznati američki scenarista, reditelj i televizijski producent, i sve se promijenilo, toliko da nije dugo razmišljala kada ju je zaprosio.

Zavete su razmjenili 3. jula u Italiji, u opštini na obali jezera Orta San Đulio, dok je slavlje održano u obližnjoj vili Krepi. Mlada je razbila tradicionalna pravila – umjesto klasične bijele vjenčanice nosila je unikatnu, svjetlosivu couture haljinu brenda House of Gilles, sa dubokim dekolteom i raskošnim velom od tila. Želela je da model "teče poput vode" i da se svjetlucavi srebrni tonovi uklope sa njenom sedom kosom, na koju je veoma ponosna.

Dok je prilazila improvizovanom oltaru na terasi gradske kuće s pogledom na jezero, njeni sinovi su na gitari i violini svirali Dvoržakovu "Vltavu". Paulina i Džef pročitali su zavete, ostavili "autograme" kod matičara, krunisali ceremoniju poljupcem i poveli svoje goste u vilu, gdje su otvorili slavlje plešući uz omiljenu baladu "Moon River".

Kako je čuvena manenka istakla za Vogue, "dobila je venčanje o kakvom je oduvek maštala i partnera o kakvom je oduvijek sanjala, a isto važi i za drugu stranu".

Izvor: Žena.blic/ MONDO