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Muškarac se zakucao u ogradu kuće Bijonse i Džej Zija: Zbunjeno tumarao i raspitivao se, isplivali detalji

Muškarac se zakucao u ogradu kuće Bijonse i Džej Zija: Zbunjeno tumarao i raspitivao se, isplivali detalji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dezorijentisani vozač uhapšen je nakon što se automobilom zaletio u kapiju luksuznog imanja muzičkih zvijezda Bijonse i Džej-Zija u Ist Hemptonu.

Muškarac automobilom udario u imanje Bijonse i Džej-Zija Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Nepoznati muškarac (63) se automobilom zabio u ulazna vrata imanja u vlasništvu Bijonse i Džej-Zija u Ist Hemptonu. Prema informacijama policije, vozač je delovao dezorijentisano i nije se zaustavio pred zatvorenom kapijom, nego je velikom brzinom nastavio da vozi prilaznim putem.

On je uhapšen i prevezen u bolnicu, a policija ga tereti za neovlašteni ulazak na posjed i nanošenje štete.

Istraga u toku

Detektivka Dženifer Dan potvrdila je za Page Six da šezdesettrogodišnjak iz Bronksa nema krivični dosije. Objasnila je da je na mjestu događaja, kao i nakon hapšenja, djelovao zbunjeno.

"Nije izrekao nikakve prijetnje niti je spominjao imena stanara. Moguće je da je sasvim slučajno odabrao baš tu kuću, ako je u tom trenutku imao zdravstvenih problema", izjavila je Dan.

Istraga je otkrila da se muškarac prije incidenta zaustavio kod druge kuće u istoj ulici. Tamo je razgovarao sa vlasnikom i raspitivao se za ženu određenog imena. Kada mu je rečeno da ona tamo ne stanuje, produžio je dalje. Vlasnik te kuće takođe je policiji potvrdio da je muškarac izgledao zbunjeno.

Detektivka Dan dodaje da se okolnosti još uvijek istražuju. U automobilu nisu pronađeni ni oružje ni prijeteće poruke. Budući da nije bilo direktnih prijetnji niti spominjanja vlasnika imanja, policija zasad nije sigurna da li je vozač uopšte znao čija je to kuća.

Muškarac se zakucao u ogradu kuće Bijonse i Džej Zija
Izvor: Youtube / Celebrity ScandaLust

Imanje vrijedno 26 miliona dolara

Predstavnici Džej-Zija i Bijonse nisu odgovorili na upite za komentar o incidentu. Vijest je prvi objavio lokalni list East Hampton Star. Slavni par kupio je imanje sa sedam spavaćih soba 2017. godine za 26 miliona dolara.

Incident se dogodio nedugo nakon što je Džej-Z proteklog vikenda završio trodnevnu seriju koncerata na stadionu Yankee, na kom se takođe desio incident. Posljednje veče obilježila su kašnjenja od nekoliko sati jer su obožavaoci probili sigurnosne ograde. Uprkos problemima, na koncertu su kao gosti nastupili Bijonse, njihova kći Blu Ajvi, Ališa Kiz, Rijana, Eminem i Tejana Tejlor, piše Index.hr.

Pogledajte Rijanin nastup:

Rijana gost na koncertu Džej Zija
Izvor: Youtube / Dorky Cabello

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