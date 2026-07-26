Šon Didi Kombs, poznat kao Paf Dedi, u oktobru 2025. je osuđen na 50 mjeseci zatvora zbog optužbi za podsticanje/omogućavanje prostitucije.

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Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs zatvoren je u samicu ove nedelje nakon tuče s drugim zatvorenikom. Kako prenosi TMZ, muzičar se upustio u žestoku svađu zbog oštrih kritika koje mu je uputio drugi zatvorenik, zbog čega je “uzeo stvari u svoje ruke”.

Više izvora je izjavilo da su se zatvorenici u zatvoru Fort Dix tukli i gurali. Članovi osoblja zatvora razdvojili su muškarce, a Kombs je, tvrde izvori, smješten u samicu. Nije poznato da li je još uvijek tamo niti hoće li sukob uticati na datum njegovog puštanja na slobodu 2028. godine.

U galeriji pogledajte fotografije s ozloglašenih žurki Pafa Dedija:

Vidi opis Paf Dedi zbog tuče u zatvoru završio u samici: Reper ne prestaje da pravi probleme nakon presude Paf Dedi Paf Dedi Paf Dedi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: JR Davis / Newscom / Profimedia Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Henry McGee / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Universal Pictures / Relativity / AFP / Profimedia Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: printscreen Youtube Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: MPNC / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Miami Herald/TNS via ZUMA Press Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: MediaPunch/Backgrid/Backgrid USA /Profimedia Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Christopher Polk / Getty images / Profimedia Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: VEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Backgrid/Mega / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 25 25 / 25

Kombsov predstavnik nije komentarisao tuču, a iz Fort Dixa su rekli: “Nemamo prava da otkrivamo ili dajemo interne informacije koje se odnose na bilo kog zatvorenika u našem pritvoru. Takve informacije ne bi bile dostupne javnosti.”

Paf Dedi je u oktobru 2025. osuđen na 50 mjeseci zatvora zbog optužbi za podsticanje/omogućavanje prostitucije. Tada je prebačen iz pritvorskog centra Metropolitan u Bruklinu u Fort Dix u Nju Džerziju. Izvorno je trebalo da bude pušten 8. maja 2028, ali je taj datum bio odložen na 4. jun 2028. nakon što je navodno prekršio niz zatvorskih pravila.

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Međutim, datum je naknadno ponovo pomeren prošlog meseca na 23. februar 2028. godine.

Kombsovi pravni problemi započeli su u martu 2024. godine, kada su mu pretresene kuće u Los Anđelesu i Majamiju. Šest mjeseci kasnije osuđen je i optužen za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, iznudu i ucjenu, te podsticanje/omogućavanje prostitucije. Nakon dužeg suđenja bio je oslobođen većine težih optužbi.



