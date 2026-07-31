Bivše komšije Nede Ukraden o životu u Sarajevu: "Ne doživljavamo je kao svoju"

Pjevačica je do 1992. godine živjela u Sarajevu, a bivše komšije prisjetile su se njenog života u gradu i iznijele svoja sjećanja na druženje s njom.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Bivše komšije Nede Ukraden prisjetile su se vremena kada je pjevačica živjela u Sarajevu.

Jedna sagovornica tvrdi da je Neda na roditeljske sastanke dolazila tek nakon što ostali roditelji odu.

Pjevačica danas većinu ljeta provodi u Boki, gdje posjeduje nekretninu.

Neda Ukraden je do 1992. godine živjela u Sarajevu, gradu u koji se doselila još kao dijete, prije nego što je nastavila život i karijeru van Bosne i Hercegovine.

Godinama nakon njenog odlaska, bivše komšije prisjetile su se kako je izgledao život poznate pjevačice u sarajevskom naselju u kojem je živjela, iznoseći svoja lična iskustva i utiske.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Jedan od sagovornika rekao je da je Ukraden u blizini današnjeg kafića nekada imala ugostiteljski objekat.

"Tu je bio bilijar i kafić. Kada su se desili ratni događaji, rasprodala je sve i otišla. Mi je više ne doživljavamo kao svoju sugrađanku jer je davno otišla", rekao je bivši komšija.

Jedna žena, koja tvrdi da je s Nedinom kćerkom išla u školu, prisjetila se perioda kada su obje živjele u Sarajevu.

"Neda je uvijek imala taj momenat da je zvijezda i tako se ponašala. Nikada nije dolazila na roditeljske sastanke zajedno s ostalim roditeljima. Dolazila bi kasnije, kada se svi raziđu, i razgovarala nasamo s razrednim starješinom. Volim njenu muziku, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš toliko naklonjena", ispričala je sagovornica.

Druga bivša komšinica navela je da je naselje u kojem je pjevačica živjela nekada važilo za jedno od elitnijih u Sarajevu.

"Neda i njena kćerka živjele su ovdje dok nisu otišle dalje. Ovo je tada bilo elitno naselje pa su ovdje živjele mnoge poznate ličnosti. Nemam ništa loše da kažem o njoj, ali znam da su joj pojedini sugrađani nešto zamjerali", rekla je ona.

Pogledajte kako danas izgleda ćerka pevačice:

Vidi opis Bivše komšije Nede Ukraden o životu u Sarajevu: "Ne doživljavamo je kao svoju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Paparazzo Lov // DNK/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetimo, Neda Ukraden danas većinu ljeta provodi u Boki, gdje posjeduje nekretninu.

Govoreći o odmoru između nastupa, istakla je da nastoji pronaći vrijeme za sebe i porodicu.

"Na suncu se osjećam kao riba u vodi, ali se već pripremam za naredni nastup. Svako želi malo privatnosti i odmora. Volim da budem među ljudima i uvijek sam raspoložena za fotografisanje. Važno je sačuvati dobar duh i biti ispunjen", rekla je pjevačica za emisiju "Premijera – Vikend specijal".

Dodala je i da se Boka tokom godina znatno promijenila, ali da je priroda ostala jednako lijepa.

"Izgradilo se dosta kuća, ali je priroda ostala prelijepa. Ovdje je divno".

Pogledajte "morske" kadrove koje je delila Neda:

Bonus video:

Pogledajte 01:29 Neda Ukraden nosi posebnu poruku na vratu kao deo stajlinga Izvor: MONDO/Marina Cvetković Izvor: MONDO/Marina Cvetković

(Kurir.rs/MONDO)