Njemačko-hrvatske krvi, sa karijerom koja je počela uz pivo i mikrofone u lokalnom baru, Erik Bana nosi titulu jednog od najstrmoglavijih, ali i najstabilnijih uspona u istoriji Holivuda.

Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video

Ako biste na jednom mjestu tražili čovjeka koji je glumio legendarnog trojanskog junaka u "Troji", prvog Hulka u modernim filmovima, agenta Mosaada kod Spilberga, ali i lika koji u slobodno vrijeme rastavlja automobile u garaži – odgovor je samo jedan: Erik Bana.

Iako ga svjetske publikacije često opisuju kao "ubitačno šarmantnog sa melanholičnim pogledom", iza njegovog holivudskog profila krije se biografija koja je sve samo ne uobičajena.

Vidi opis Kako je Balkanac Banadinović postao slavni Erik Bana: Od šankera do holivudskog Hektora, zasjenio i Breda Pita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/SOEREN STACHE Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EPA/DANIEL JOUBERT Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/JUSTIN LANE Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EPA/Britta Pedersen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EPA/DAN HIMBRECHTS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EPA/DAVID CROSLING Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA/JULIAN SMITH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EPA/JOE CASTRO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EPA/BIANCA DE MARCHI Br. slika: 10 10 / 10

Korijeni sa ovih prostora i posao za šankom

Rođen u Melburnu kao Erik Martin Endru Banadinović, Bana vuče porijeklo sa ovih prostora – otac Ivan mu je Hrvat, a majka Eleonora Njemica.

Glumačke veze i diplomu sa prestižnih akademija nema, a njegov početak devedesetih izgledao je tako što je radnim danima radio kao šanker u hotelu u Melburnu, dok je vikendom zasmijavao publiku kao stendap komičar. Njegova specijalnost bile su imitacije – toliko dobre da je brzo završio u popularnoj australijskoj humorističkoj skeč-emisiji "Full Frontal", a potom dobio i sopstveni komičarski šou!

Šokantna transformacija koja mu je otvorila vrata Holivuda

Preokret u karijeri desio se 2000. godine ulogom u kultnom australijskom filmu "Čoper" ("Chopper"). Glumio je ozloglašenog australijskog kriminalca i ubicu Marka Čopera Rida. Da bi dočarao lik ugojio se 14 kilograma. Proveo je dane sa samim Ridom u zatvoru kako bi upio njegov govor, navike i pokrete. Rezultat? Kritika je ostala bez teksta, film je postao gigantski hit, a legendarni Bred Pit je nakon gledanja Čopera lično insistirao kod producenata da se Bana angažuje za spektakl "Troja"!

Pogledajte ga u filmu "Čoper":

Erik Bana u filmu Čope, scena Izvor: Youtube / Darkstar Consortium

"Oduvao" Breda Pita u Troji i donio dubinu Hektoru

Kada se 2004. pojavila "Troja", svijet je očekivao da će sve oči biti uprte u Breda Pita kao Ahila i Orlanda Bluma kao Parisa. Međutim, publika i kritičari širom svijeta složili su se u jednom: Erik Bana kao trojanski princ Hektor bio je srce i duša cijelog filma.

Pogledajte ga u toj ulozi:

Vidi opis Kako je Balkanac Banadinović postao slavni Erik Bana: Od šankera do holivudskog Hektora, zasjenio i Breda Pita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Panos DKS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Arrow Video Br. slika: 8 8 / 8

Njegovo izvođenje plemenitog ratnika i porodičnog čovjeka dalo je epskom spektaklu ljudskost kakvu rijetko viđamo u blokbasterima.

Poslije toga, zaređale su se uloge u hitovima: bio je prvi filmski zeleni superheroj u "Hulku" reditelja Anga Lija, vodio je Glavnu ulogu u Spilbergovom "Minhenu", glumio kralja Henrija VIII u Drugoj Bolejnovoj kćeri uz Natali Portman i Skarlet Johanson, i negativca Nera u reboot-u Zvezdanih staza.

Porijeklo mu pomoglo da smuva ženu

Bana, koji danas 9. avgusta puni 58 godina, već 28 godina uživa u braku sa suprugom 54-godišnjom novinarkom Rebekom Glison sa kojom ima dvoje djece - sina Klausa i kćerku Sofiju. Suprugu je upoznao dok je još pokušavao da se afirmiše kao komičar na australijskoj televiziji, dok je ona radila kao novinarka na kanalu Sedam. Vezu su započeli nakon što su se zbližili kroz razgovor o njegovom porijeklu i njenom prijateljstvu sa Nikol Alagič, devojkom hrvatskog porijekla iz Omiša, s kojom je Rebeka kao mlada tri puta putovala u Hrvatsku. Erik je kasnije izjavio da ih je upravo to kulturno povezivanje zbližilo.

"Kada smo se upoznali, Rebeki je bilo fascinantno što sam i ja iz Hrvatske, gdje je ona bila čak tri puta i u koju se zaljubila", otkrio je svojevremeno.

U svijetu u kom su razvodi posle tri meseca i žuti naslovi svakodnevica, ovaj par živi mirno u Melburnu (daleko od holivudskih žurki i paparaca) i za njihovo ime nikada se nije vezao niti jedan jedini skandal.

"Kada završim snimanje, pakujem kofere i vraćam se kući. Gluma je moj posao, ali moj život je u Australiji sa mojom porodicom," izjavljivao je Bana u više navrata.

Pogledajte kako izgleda njegova supruga:

Benzin u krvi: Zvijezda koja sama popravlja svoje trkačke automobile

Ako ga ne nađete na filmskom setu, potražite ga u garaži ili na trkačkoj stazi. Bana je pasionirani vozač i ljubitelj automobilizma. Sa 15 godina kupio je polovni Ford Falcon XB iz 1974. godine za svega par stotina dolara. Taj auto ima i danas! Čak ga je i slupao tokom profesionalne trke Targa Tasmania 2007. godine, a potom ga godinama sam obnavljao.

O svojoj ljubavi prema tom automobilu snimio je i sjajan dokumentarac pod nazivom "Love the Beast" (2009), u kom se pojavljuju i njegovi prijatelji Džej Leno i Džeremi Klarkson.

Posljednjih godina, Bana se u velikom stilu vratio australijskoj kinematografiji. Krimi-triler "Suša" ("The Dry", 2020) i njegov nastavak iz 2024. godine oborili su sve rekorde gledanosti u Australiji, dokazujući da mu godine daju samo još više šarma i glumačke težine. Takođe, zvijezda je serije "Untamed" koja je nedjeljama bila na prvom mestu gledanosti na Netfliksu u čak 76 zemalja.

Kada se sve sabere, Erik Bana je uspio u onome što pođe za rukom samo retkima: osvojio je sam vrh Holivuda, sačuvao sopstveni mir i dokazao da se vrhunska karijera može izgraditi i bez prodavanja privatnog života javnosti.