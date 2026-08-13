Kako se navodi, kompanija traži naknadu neodređene odštete i sudsku zabranu kako bi spriječila Bijonse da nastavi da zarađuje ​​​​novac od njihovog rada

Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs

Bijonse je tužena zbog navodnog neovlašćenog korišćenja uzorka njenog hita "Alien Superstar", saznaje TMZ.

Vidi opis Bijonse popila ozbiljnu tužbu: Hoće da joj zabrane zaradu od njenog velikog hita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema sudskim dokumentima, koje je TMZ dobio na uvid, kompanija pod nazivom Hirose Enterprise i producent Šudži Hirose tuže Bijonse i razne muzičke kompanije zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Vidi opis Bijonse popila ozbiljnu tužbu: Hoće da joj zabrane zaradu od njenog velikog hita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zsombor Tóth / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Zsombor Tóth / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Hirose tvrdi da posjeduje prava na pjesmu pod nazivom "Munraker", koju izvodi muzičar Džon Holidej. Kompanija tvrdi da je Bijonse uzela uvodni dio pjesme "Alien Superstar" i iskoristila ga u novoj numeri.

Kako se dalje navodi, Bijonse i njen tim uopšte nisu dobili licencu za korišćenje sempla prije objavljivanja, već nekoliko sedmica nakon objavljivanja albuma. Međutim, samo od izvođača Holideja, za kojeg Hirose tvrdi da je prenio cijelo svoje pravo na pjesmu nekoliko decenija ranije.

Hirose takođe navodi da je Bijonsina kompanija obaviještena o kršenju autorskih prava, ali je nastavila da prodaje album. Kompanija traži naknadu odštete i sudsku zabranu kako bi spriječila Bijonse da nastavi da zarađuje novac od njihovog rada.



