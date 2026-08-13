logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bijonse popila ozbiljnu tužbu: Hoće da joj zabrane zaradu od njenog velikog hita

Bijonse popila ozbiljnu tužbu: Hoće da joj zabrane zaradu od njenog velikog hita

Izvor mondo.rs
0

Kako se navodi, kompanija traži naknadu neodređene odštete i sudsku zabranu kako bi spriječila Bijonse da nastavi da zarađuje ​​​​novac od njihovog rada

Tužena Bijonse: Optužena za krađu i neovlašteno korišćenje sampla u hitu "Alien Superstar" Izvor: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs

Bijonse je tužena zbog navodnog neovlašćenog korišćenja uzorka njenog hita "Alien Superstar", saznaje TMZ.

Prema sudskim dokumentima, koje je TMZ dobio na uvid, kompanija pod nazivom Hirose Enterprise i producent Šudži Hirose tuže Bijonse i razne muzičke kompanije zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Hirose tvrdi da posjeduje prava na pjesmu pod nazivom "Munraker", koju izvodi muzičar Džon Holidej. Kompanija tvrdi da je Bijonse uzela uvodni dio pjesme "Alien Superstar" i iskoristila ga u novoj numeri.

Kako se dalje navodi, Bijonse i njen tim uopšte nisu dobili licencu za korišćenje sempla prije objavljivanja, već nekoliko sedmica nakon objavljivanja albuma. Međutim, samo od izvođača Holideja, za kojeg Hirose tvrdi da je prenio cijelo svoje pravo na pjesmu nekoliko decenija ranije.

Hirose takođe navodi da je Bijonsina kompanija obaviještena o kršenju autorskih prava, ali je nastavila da prodaje album. Kompanija traži naknadu odštete i sudsku zabranu kako bi spriječila Bijonse da nastavi da zarađuje novac od njihovog rada.

Možda će vas zanimati


Tagovi

Bijonse

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA