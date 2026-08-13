Bijonse popila ozbiljnu tužbu: Hoće da joj zabrane zaradu od njenog velikog hita

Hirose tvrdi da posjeduje prava na pjesmu pod nazivom "Munraker", koju izvodi muzičar Džon Holidej. Kompanija tvrdi da je Bijonse uzela uvodni dio pjesme "Alien Superstar" i iskoristila ga u novoj numeri.
Kako se dalje navodi, Bijonse i njen tim uopšte nisu dobili licencu za korišćenje sempla prije objavljivanja, već nekoliko sedmica nakon objavljivanja albuma. Međutim, samo od izvođača Holideja, za kojeg Hirose tvrdi da je prenio cijelo svoje pravo na pjesmu nekoliko decenija ranije.
Hirose takođe navodi da je Bijonsina kompanija obaviještena o kršenju autorskih prava, ali je nastavila da prodaje album. Kompanija traži naknadu odštete i sudsku zabranu kako bi spriječila Bijonse da nastavi da zarađuje novac od njihovog rada.