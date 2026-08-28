"Krezavi, naduti i modri Drakula": Dijana Dilajn o oporavku nakon strašnog pada sa trotineta

Modna kreatorka Dijana Dilajn otkrila je detalje nesreće u kojoj je slomila vilicu i ostala bez osam zdravih zuba. Pokazala je i kako izgleda tokom oporavka.

Izvor: Instagram

Modna kreatorka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, ponovo je govorila o teškoj nesreći koju je doživjela nakon pada sa električnog trotineta.

Nesreća joj je donijela brojne zdravstvene probleme – slomila je vilicu, ostala bez osam prednjih zdravih zuba, a nekoliko mjeseci imala je i probleme sa funkcijom lijeve strane lica.

Dijana je sada na društvenim mrežama pokazala kako izgleda tokom oporavka i otkrila nove detalje liječenja.

Stomatolog je morao da joj izvadi osam polomljenih zuba iz korijena, nakon čega je podvrgnuta operativnom zahvatu tokom kojeg joj je ugrađeno ukupno pet implantata u obje vilice.

“Proći će i ove muke i krezavost i jedva čekam da vidite nove, još ljepše. Zubar mi je izvadio osam polomljenih zuba u korijenu, otvarali su mi gornje i donje desni i onda u njih stavili pet implantata”, napisala je Radonjićeva.

Posebno je istakla da su svi zubi koje je izgubila prije nesreće bili zdravi.

“Ostala sam bez osam prednjih zdravih zuba, sve zbog pada sa električnog trotineta, kada sam polomila i vilicu. Sekund nepažnje je meni donio milion problema, pa čak i onu paralizu pola lica na četiri mjeseca”, navela je Dijana.

Svoj trenutni izgled opisala je na sebi svojstven način.

“Trenutno krezavi, naduti i modri Drakula. Od pakla do raja”, poručila je.

Mjesecima imala probleme sa lijevom stranom lica

Dijana je ranije govorila i o komplikacijama koje su uslijedile nakon nesreće. Kako je tada navela, mjesec dana nakon pada lijeva strana lica i dalje nije imala funkciju.

“Nisam htjela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mjesec dana i slabo prolazi”, rekla je tada.

Objasnila je da je zbog toga duže ostala u Beogradu, gdje je obavljala potrebne preglede.

“Još uvijek mi lijeva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me djeca ne bi vidjela takvu”, navela je.

Otkrila je i da tri sedmice nije čula na lijevo uho niti vidjela na lijevo oko.

“Tri nedjelje nisam čula, ni vidjela na lijevo oko i uho, ali se sada sve vraća. Nadam se brzom oporavku”, poručila je tada.

Dijana je svojevremeno zamolila i pratioce da joj daju savjete u vezi sa oporavkom od facijalisa, odnosno problema izazvanog operacijom i nagnječenjem nerva.

“Ako imate savjete za facijalis prouzrokovan operacijom i nagnječenjem nerva, kao i savjete za oporavak, pišite. Ja znam da će proći, ali malo sporo ide”, napisala je.

Sada, nekoliko mjeseci nakon nesreće, fokus je na oporavku i saniranju posljedica povrede, a kreatorka poručuje da jedva čeka trenutak kada će dobiti nove zube.

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