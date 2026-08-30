Kameron Dijaz danas puni 53 godine, a ove detalje o njenom životu znaju samo najvjerniji fanovi.

Izvor: YouTube printscreen

Važila je za jednu od najljepših žena svijeta, njeni filmovi su zaradili milijarde dolara, a njen osmijeh bio je zaštitni znak Holivuda devedesetih i dvijehiljaditih godina. Međutim, iza glamura, crvenih tepiha i imidža plavokose ljepotice, Kameron Dijaz krije životnu priču prepunu potpuno neočekivanih obrta, blesavih anegdota i navika koje i danas šokiraju javnost.

Kameron danas puni 53 godine, a na vrhuncu slave odlučila da se u potpunosti povuče iz svijeta glume i promijeni život iz korijena, a detalji iz njene prošlosti i privatnog života dokazuju da je uvijek igrala po sopstvenim pravilima.

U školskoj klupi sa legedom repa

Jedna od najzabavnijih anegdota iz njenog tinejdžerskog perioda vezana je za Snup Doga. Kameron je pohađala srednju školu u Long Biču u isto vrijeme kada i slavni reper. U jednom od kasnijih intervjua, glumica se uz osmijeh prisjetila svog školskog kolege:

"Bio je veoma visok, mršav i uvijek je nosio pletenice. Prilično sam sigurna da sam u srednjoj školi kupovala marihuanu od njega!"

Da je priča obostrana, potvrdio je i sam Snup, rekavši da se sjeća Kameron iz tog perioda i da je već tada bila dio "popularne ekipe u školi".

Vidi opis Kupovala drogu od Snupa, odrekla se miliona, lomila nos četiri puta: Šok detalji iz života poznate glumice Dr. Dre i Snup Dog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / BigBoyTV Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen / CoriBVEVO Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO, Petar Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / princessbroadus Br. slika: 6 6 / 6 AD

Uloga života bez minuta glumačkog iskustva

Kameron nikada nije planirala da postane glumica. Sa 21 godinu radila je kao uspješan model, kada ju je agencija poslala na audiciju za film "Maska" (1994). Nije imala bukvalno nikakvo glumačko iskustvo. Producenti su, međutim, bili toliko očarani njenom pojavom i prirodnom harizmom da su joj bez oklijevanja dali glavnu žensku ulogu pored Džima Kerija. Tek nakon što je dobila ulogu, Kameron je ekspresno upisala prve časove glume.

Prisjetimo je se u ovom filmu:

Vidi opis Kupovala drogu od Snupa, odrekla se miliona, lomila nos četiri puta: Šok detalji iz života poznate glumice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

4 puta lomila nos i odbacila higijenske standarde

Iako su je mediji predstavljali kao nježnu ljepoticu, Kameron je u privatnom životu zavisnik od adrenalina i ekstremnih sportova. Zbog svoje strasti prema surfovanju, nos je lomila čak tri puta na talasima, dok je četvrti lom zaradila u kući - tako što je u prolazu glavom udarila u staklena vrata.

Ipak, ono što najviše intrigira javnost jesu njeni stavovi o njezi.

Zaboravila na dezodorans

Više od 20 godina ne koristi dezodorans jer tvrdi da on zapravo zadržava neprijatne mirise u tijelu. Njena parola je jednostavna - redovno tuširanje i pustiti tijelo da diše.

Nakon povlačenja iz Holivuda, priznala je da je u potpunosti ignorisala estetske pritiske.

"Skoro nikada ne perem lice. Imam stotine skupih proizvoda na policama koji samo skupljaju prašinu", ispričala je iskreno.

Evo kako glumica danas izgleda:

Odbila 100 miliona dolara radi sopstvenog mira

Kada je 2014. godine snimila film "Eni", Kameron je napravila potez koji je šokirao filmske gigante - jednostavno je spakovala kofere i otišla. Odbila je uloge i ugovore vrijedne više od 100 miliona dolara jer je shvatila da joj holivudska mašinerija oduzima privatni život i kontrolu nad sopstvenim vremenom. Posvetila se porodici, pisanju knjiga o zdravlju i ugođaju u mirnom svakodnevnom životu.

Kameron Dijaz je dokazala da ne mora svaka holivudska zvijezda da živi po diktiranom šablonu. Izborila se za sopstvenu slobodu, pokazala da su joj mir i autentičnost važniji od miliona, i ostala jedna od najharizmatičnijih pojava u istoriji pop-kulture.

Ona je danas majka troje djece, koje je dobila uz pomoć surogat majčinstva, a u braku je sa muzičarem Bendžijem Medenom.

(Mondo.rs)





