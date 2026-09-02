Sergej Pajić (25) u vezi sa 12 godina starijom influenserkom? Bili zajedno na ljetovanju, isplivala slika (Foto)

Sergej Pajić navodno u vezi sa psihoterapeutkinjom Marijom Hadžović

Izvor: Instagram/sergejpajic/screenshot

Pjevač Sergej Pajić (23) i influenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) prema pisanju medija iz Srbije uživaju u ljubavi, a svoju vezu još uvijek nisu zvanično potvrdili.

Pjevač rođen u Banjaluci i Marija se još uvijek kriju od javnosti, ne pojavljuju se zajedno na događajima, ali su ove godine bili zajedno na ljetovanju, a Marija je na mrežama objavila fotografiju na kojoj se vide samo Sergejeva leđa prepoznatljiva po tetovaži.

Sergej je, inače, jednom prilikom, objavio sliku sa Marijom sa seta, ali nije potvrdio tada da su zajedno.

Izvor: Instagram printscreen / sergejpajic

Na njegovom Instagram nalogu je osvanula i slika na kojoj se navodno vidi Marija s leđa, nakon humanitarnog koncerta mladog pjevača u Banjaluci.

Bio u vezi sa Uki Q

Sergej Pajić je svojevremeno otkrio koliko mu je teško pao raskid sa Uki Q.

- Sad u ovom periodu ne volim da pijem, ima period kada sam volio, ali od kada imam djevojku sam se smirio - rekao je Sergej, pa dodao:

- Zbog Une sam pio, zbog raskida, ali muzika mi je pomogla da sve to danas bude iza mene i da nekako pređem preko svega na jedan normalan način.

Sergej je u jednom od posljednjih intervjua pričao da nema vremena za ljubav.

- Trenutno se, nažalost, ne dešava ništa. Nemam vremena za to, posvećen sam radu i treningu. Sa Unom sam u jako dobrom odnosu - rekao je pjevač tada.