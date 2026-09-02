logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sergej Pajić (25) u vezi sa 12 godina starijom influenserkom? Bili zajedno na ljetovanju, isplivala slika (Foto)

Sergej Pajić (25) u vezi sa 12 godina starijom influenserkom? Bili zajedno na ljetovanju, isplivala slika (Foto)

Izvor mondo.rs
0

Sergej Pajić navodno u vezi sa psihoterapeutkinjom Marijom Hadžović

Smuvao 12 godina stariju psihoterapeutkinju: Poznati pjevač uživa u vezi sa influenserkom Izvor: Instagram/sergejpajic/screenshot

Pjevač Sergej Pajić (23) i influenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) prema pisanju medija iz Srbije uživaju u ljubavi, a svoju vezu još uvijek nisu zvanično potvrdili.

Pjevač rođen u Banjaluci i Marija se još uvijek kriju od javnosti, ne pojavljuju se zajedno na događajima, ali su ove godine bili zajedno na ljetovanju, a Marija je na mrežama objavila fotografiju na kojoj se vide samo Sergejeva leđa prepoznatljiva po tetovaži.

Sergej je, inače, jednom prilikom, objavio sliku sa Marijom sa seta, ali nije potvrdio tada da su zajedno.

Izvor: Instagram printscreen / sergejpajic

Na njegovom Instagram nalogu je osvanula i slika na kojoj se navodno vidi Marija s leđa, nakon humanitarnog koncerta mladog pjevača u Banjaluci.

Bio u vezi sa Uki Q

Sergej Pajić je svojevremeno otkrio koliko mu je teško pao raskid sa Uki Q.

- Sad u ovom periodu ne volim da pijem, ima period kada sam volio, ali od kada imam djevojku sam se smirio - rekao je Sergej, pa dodao:

- Zbog Une sam pio, zbog raskida, ali muzika mi je pomogla da sve to danas bude iza mene i da nekako pređem preko svega na jedan normalan način.

Sergej je u jednom od posljednjih intervjua pričao da nema vremena za ljubav.

- Trenutno se, nažalost, ne dešava ništa. Nemam vremena za to, posvećen sam radu i treningu. Sa Unom sam u jako dobrom odnosu - rekao je pjevač tada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Pajić pjevači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA