Svetlana Ceca Ražnatović trenutno boravi na Kipru, u svojoj luksuznoj vili u Aja Napi, odakle se oglasila i pokazala djelić raja u kojem uživa.

Izvor: Youtube printscreen / Svetlana Ceca Raznatovic

Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i otputovala na Kipar, odakle je objavila prelijepe kadrove iz svoje vile i pokazala kako se opušta.

Pogledajte kako Ceca uživa u vili na Kipru:

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je momentalno privukao ogromnu pažnju. Na snimku se vidi bazen sa tirkiznom vodom, okružen prepoznatljivom bijelom kamenom ogradom, dok se u pozadini uzdižu visoke palme pod noćnim nebom.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Očigledno je da folk diva koristi svaki trenutak da se odmori i napuni baterije daleko od gradske gužve, a uz snimak je pustila i opuštajuću muziku koja savršeno dočarava atmosferu opuštanja pored vode.

Pogledajte još fotografija Cecine vile na Kipru:

Vidi opis Ceca se oglasila sa Kipra: Pjevačica se opušta u privatnom raju (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 13 / 13

Nedugo zatim, objavila je još jednu fotografiju iz automobila na kojoj je u prvom planu njen bujni dekolte.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o tome koliko voli da provodi vrijeme u svojoj vili na Kipru, gdje pronalazi mir i inspiraciju za nove projekte. Sudeći po ovim snimcima, odmor joj i te kako prija.

Pogledajte unutrašnjost Cecine vile:

Vidi opis Ceca se oglasila sa Kipra: Pjevačica se opušta u privatnom raju (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/viki_miljkovic/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 10 10 / 10

(Mondo.rs)