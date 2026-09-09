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Ceca se oglasila sa Kipra: Pjevačica se opušta u privatnom raju (Foto)

Ceca se oglasila sa Kipra: Pjevačica se opušta u privatnom raju (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Svetlana Ceca Ražnatović trenutno boravi na Kipru, u svojoj luksuznoj vili u Aja Napi, odakle se oglasila i pokazala djelić raja u kojem uživa.

Ceca odmara na Kipru Izvor: Youtube printscreen / Svetlana Ceca Raznatovic

Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i otputovala na Kipar, odakle je objavila prelijepe kadrove iz svoje vile i pokazala kako se opušta.

Pogledajte kako Ceca uživa u vili na Kipru:

 Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je momentalno privukao ogromnu pažnju. Na snimku se vidi bazen sa tirkiznom vodom, okružen prepoznatljivom bijelom kamenom ogradom, dok se u pozadini uzdižu visoke palme pod noćnim nebom.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Očigledno je da folk diva koristi svaki trenutak da se odmori i napuni baterije daleko od gradske gužve, a uz snimak je pustila i opuštajuću muziku koja savršeno dočarava atmosferu opuštanja pored vode.

Pogledajte još fotografija Cecine vile na Kipru:

Nedugo zatim, objavila je još jednu fotografiju iz automobila na kojoj je u prvom planu njen bujni dekolte.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o tome koliko voli da provodi vrijeme u svojoj vili na Kipru, gdje pronalazi mir i inspiraciju za nove projekte. Sudeći po ovim snimcima, odmor joj i te kako prija.

Pogledajte unutrašnjost Cecine vile:

(Mondo.rs)

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