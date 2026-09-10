Nataša Bekvalac ima novog dečka: Pjevačicu zaveo beogradski privatnik

Pjevačica Nataša Bekvalac više nije sama, već već neko vrijeme uživa u novom odnosu

Izvor: Instagram/bekvalceva/printscreen

Srce pjevačice Nataše Bekvalac je, po svemu sudeći, ponovo zauzeto. "Novosadska barbika", kako piše Kurir, već nekoliko mjeseci uživa u vezi sa izvjesnim S. R, a romansu za sada uspješno čuvaju daleko od očiju javnosti, te za njihov odnos znaju samo njihovi najbliži.

Odnos drže u tajnosti

Za razliku od prethodnih emotivnih veza, koje su često bile pod budnim okom medija, pjevačica je ovog puta odlučila da privatni život sačuva daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Izvor: Kurir

Upravo zato se rijetko pojavljuju zajedno na javnim mjestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama. Njih dvoje se ni ne prate na Instagramu, ali Natašin novi dečko prati njenu sestru Kristinu Bekvalac, kao i ona njega.

Izvor: Kurir

Kako saznaje Kurir, S. R. se bavi privatnim poslom i dobro je poznat u gradskim krugovima. On je inače želio da svoj rođendan proslavi u srijedu u klubu u Beogradu na Natašinom nastupu, ali je na kraju od toga odustao kako se za njihovu vezu ne bi saznalo. Zato je okupio prijatelje na ručku u jednom restoranu, a na Natašin nastup je stigao u kasno u noć.

Kako tvrdi izvor upućen u njihov odnos, Nataša i S. R. upoznali su se prije nekoliko mjeseci i od tada grade vezu bez želje da je javno eksponiraju.

"Lijepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbjegavaju mjesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija", navodi izvor.

Potom dodaje:

"Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima sa prijateljima. Kada izlaze uvijek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to saopštio samo nekoliko svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša."

Pjevačicin emotivni život godinama intrigira javnost, a ona nikada nije krila da je iza nje period ispunjen velikim ljubavima, ali i teškim životnim iskustvima. Upravo zbog toga mnogi vjeruju da danas mnogo pažljivije bira kome će otvoriti srce.

(Kurir.rs/MONDO)