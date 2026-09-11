Hari Varešanović: Nijedno takmičenje nije stvorilo Lepu Brenu

Hari Mata Hari govorio je o četiri decenije karijere, muzičkim počecima, mladim izvođačima, televizijskim takmičenjima i pjesmi Jelene Karleuše “Mata Hari”.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Pjevač Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, osvrnuo se na četiri decenije karijere koju je sada krunisao novim hitom “Bare”, prisjećajući se svojih muzičkih početaka, vremena u kojem je odrastao, ali i promjena na estradi.

Hari ističe da je još kao desetogodišnji dječak znao čime želi da se bavi, a prve nastupe imao je u Domu kulture na Vratniku u Sarajevu.

“Ovo je samo javna karijera, a ja sam od desete godine već bio na stejdžu. Bio je Dom kulture na Vratniku u Sarajevu, bile su igranke svakog petka. Znači, od desete godine sam ja bio na stejdžu. Ja sam znao da ću biti ovo što jesam, da ću pjevati, da ću tu biti. Tada se samo htjelo biti zvijezda. Nije bilo nikakvih: ‘Da mi je Prada, da mi je Guči, da mi je auto...’ Bile su starke, leviske i rejbanke. I gitara. U parku sjediš, djevojke oko tebe i to je bio život”, prisjetio se Hari.

Varešanović priznaje da ga za period odrastanja i početaka karijere vezuju posebne emocije, a najveću vrijednost tog vremena vidi upravo u jednostavnosti života.

“Toliko je ljepote bilo u malo. Toliko je to malo bilo veliko u tom malom životu. Mislim da bi to bilo i sada kada bi se život sveo na taj kvalitativni minimum”, rekao je.

Na pitanje da li bi danas, kada bi mogao da se vrati na početak karijere, nešto promijenio, Hari je kategoričan - ne bi.

“Ja bih vas vratio zajedno sa mnom, da vidite baš kako je to. I ja bih se vratio. Sebi bih dao isto. Ništa ne bih mijenjao. Ja sam toliko zadovoljan, a bilo je tu životnih grešaka. Kao rijeka koja je nemirna, ide desno, ide lijevo, krivudala je, a sada je došla stvarno u svoj dio. Ogromna je kao Amazon. Ali kada se vraćam ponovo na izvor, nema šanse da bih nešto mijenjao. Taj početak sami, kada je Hari bio bistri potočić, mali izvor, tada mi je bilo najljepše”, rekao je.

Govoreći o mladim izvođačima koji danas pokušavaju da pronađu svoje mjesto na estradi, Hari kaže da nema jednostavan odgovor na pitanje kako se dolazi do velike slave. Ipak, smatra da put ne bi trebalo da se svodi na muzička takmičenja.

“To je jedino pitanje na koje ne mogu da odgovorim. Stvarno je veoma teško pitanje. Šta god kažem, pogriješiću. Ako im ne dam vjetar u leđa, nije fer, a svi elementi u mom mozgu govore da im kažem da je pogrešno takmičarsko pjevanje. Treba svoju pjesmu praviti, treba svoj put imati. Kakav god puteljak mali, bilo kakav, samo da je svoj”, rekao je Varešanović.

Dodao je da je važno imati jasnu ideju o tome gdje izvođač želi da stigne.

“Ako ima pet ljudi na tom putu, šta je? Gužva. Gužva je na putu. Svoj putić mali imate, ali svoj. I sigurno ćeš doći od tačke A do tačke B. I moraš znati šta želiš. GPS. Znači, ako sjedneš u auto, da znaš gdje skrećeš. Da imaš ideju gdje ideš i da je to neki cilj. I da ne ideš na autoput na kojem je gužva”, slikovito je objasnio Hari.

Varešanović smatra da je jedan od problema današnje muzičke industrije to što televizijski formati stvaraju veliki broj novih pjevača, ali rijetko prave zvijezde kakve su nekada postojale.

“Mislim da treba svoju karijeru da grade, da se ne porede sa drugima. Ja bih sada ukinuo televizije sve. Jer televizije sve to rade zbog svojih šou-programa, zbog svojih EPP-ova i toga ko će dati pare, a ne zbog te djece. Ja ne znam ko je postao zvijezda. Kakva zvijezda? Zvijezda prava, kao Lepa Brena. Iz tih šou-programa niko”, rekao je.

Prema njegovim riječima, danas postoji veliki broj izvođača, ali rijetko ko uspije da dostigne status najvećih zvijezda sa prostora bivše Jugoslavije.

“Ima možda deset srednjih pjevača, hajde tako da kažemo. Postati Lepa Brena, recimo, kao pojam nečeg najvećeg što je ikada bilo na ovim prostorima... Ima još tih imena. Ali samo svojim putem i svojim radom može neko”, istakao je.

Hari smatra da razlog zbog kojeg danas nema zvijezda tog kalibra nije samo u muzici, već i u promjenama društva i odnosa među ljudima.

“Bila su mnogo bolja vremena. Prvo je bilo vrijeme, ono što smo rekli, romantizma. Bilo je doba zajedništva, bilo je doba pozitivnih vrijednosti. Bilo je doba da možeš zaspati u parku da te niko ne dira. Bilo je doba blagostanja, po mom mišljenju. Bilo je doba gdje smo svi voljeli muziku svih. Svi smo voljeli sve”, rekao je.

Dodao je da danas primjećuje potpuno drugačiji odnos prema različitostima.

“I to je neko radio na tome, isto kao što sada neko radi na tome da niko ništa tuđe ne voli. Prije smo svi voljeli tuđe”, zaključio je.

Varešanović je prokomentarisao i novu pjesmu Jelene Karleuše “Mata Hari”, čiji je naziv privukao pažnju zbog njegovog umjetničkog imena.

“Super, ako je neka afirmativna... Bila je isto tako jedna pjesma osamdesetih, Rambo Amadeus me je zezao, ismijavao me. Jer sam tada bio ono: ‘Volio bih da te ne volim, volio bih da te volim’, pa se on zezao na moj račun, ali i to je bilo simpatično. E sad, ne znam koji je kontekst, ali super. Zanimljiv je naziv. Ma, što se mene tiče, naziv je perfektan”, rekao je Hari Mata Hari.

(Republika, MONDO)