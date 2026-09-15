Precrtao prezime: Sin Anđeline Džoli se zvanično odrekao oca

Medoks više nije Pit, već samo Džoli, a odluka o promjeni prezimena uslijedila je 10 godina nakon stravičnog incidenta

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Medoks, 25-godišnji sin Anđeline Džoli i Breda Pita, i zvanično se odrekao očevog prezimena. Sud u Los Anđelesu u ponedjeljak je odobrio njegov zahtjev da promijeni ime iz Madoks Čivan Džoli-Pit u Madoks Čivan Džoli.

Zahtjev je podnio 28. maja, a predstavnik Breda Pita tada nije želio da komentariše njegovu odluku. Promjena prezimena sada je i zvanično potvrđena sudskim dokumentima, piše "People".

Nije jedini koji je izbacio Pit iz prezimena

Inače, Medoks je drugo dijete bivšeg para koje je i zvanično promijenilo prezime. Podsjetimo, Anđelina Džoli (51) i Bred Pit (62), koji su se razišli 2016. godine, a pored Madoksa imaju još petoro djece: Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i 18-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

Njegova sestra Šajlo, rođena kao Šajlo Nuvel Džoli-Pit, zvanično je postala Šajlo Džoli u avgustu 2024. Zahtjev za promjenu prezimena predala je 27. maja iste godine, na svoj 18. rođendan.

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I neka druga djeca Anđeline Džoli i Breda Pita već su se u javnosti predstavljala bez očevog prezimena. Vivijen je u maju 2024. u programu brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", na kom je radila kao asistentkinja svoje majke, navedena kao Vivijen Džoli.

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U julu je i zvanično zatražila promjenu prezimena, navodeći "lične razloge". Ročište o njenom zahtjevu zakazano je za 2. novembar.

Zahara je takođe izostavila očevo prezime na svečanosti na fakultetu 17. maja ove godine. Iako je u zvaničnom programu bila navedena kao Zahara Marli Džoli-Pit, na pozornici su je predstavili kao "Zaharu Marli Džoli".

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U junu je podnijela zvanični zahtjev za promjenu prezimena, a ročište je zakazano za 28. septembar.

Medoks se i prije zvanične promjene prezimena u poslovnom okruženju predstavljao samo s majčinim prezimenom. U februaru je na odjavnoj špici majčinog filma "Couture" potpisan kao Medoks Džoli. Na filmu je radio kao pomoćnik reditelja.

Izvori bliski Džolijevoj i Pitu različito gledaju na situaciju

Izvor blizak Bredu Pitu u julu je tvrdio da je udaljavanje djece od glumca posljedica dugogodišnjeg narušavanja njegovog odnosa s njima.

"Ovo je ishod dugotrajne kampanje otuđivanja djece. Stvarnost je nevjerovatno tužna, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima je jedan roditelj koristio djecu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posljedice", rekao je.

Izvor blizak Andželini Džoli ponudio je sasvim drugačiju verziju priče.

"Kada bi ljudi znali cijelu istinu, imali bi više saosjećanja prema djeci i više bi ih poštovali. To što ne govore loše o ocu i ne iznose detalje u javnost samo pokazuje njihovu pristojnost", poručio je.

Podsjetite se kako su Bred i Anđelina nekad izgledali:

Deset godina od incidenta u privatnom avionu

Podsjetimo, Medoksova zvanična promjena prezimena dogodila se deset godina nakon incidenta u privatnom avionu koji je prethodio raspadu braka njegovih roditelja. Izvori su ranije tvrdili da je Pit 14. septembra 2016. tokom ljeta navodno bio "verbalno nasilan" i "fizički agresivan" prema jednom od djece, čemu su navodno svjedočila i ostala djeca.

Pit je nakon incidenta bio predmet istrage zbog sumnje na zlostavljanje djeteta. FBI nije podigao optužnicu protiv njega, a istraga nadležne službe za zaštitu djece u Los Anđelesu takođe je završena bez utvrđenog zlostavljanja.

Andželina Džoli podnijela je zahtjev za razvod pet dana nakon incidenta, a njihov razvod je pravosnažno okončan u decembru 2024. godine. "Nikada se nije u potpunosti razumjelo šta je tačno dovelo do njene odluke o razvodu niti šta se sve događalo u godinama nakon toga", rekao je u ponedjeljak izvor blizak glumici.

"Deset godina je ćutala kako ne bi ocrnila oca svoje djece. Zadržala je dostojanstvenu tišinu čak i kada su je napadali dezinformacijama", dodao je.

Izvor blizak Pitu tvrdi da je njegova komunikacija s djecom trenutno veoma ograničena. "To je tragedija", zaključio je.

(Mondo.rs)