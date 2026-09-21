Milan Mladenović, legendarni pjevač Ekatarine Velika, preminuo je prije tri decenije, ali njegova muzika i dalje inspiriše generacije.

Izvor: YT Ekatarina Velika Official

Srpski rok muzičar Milan Mladenović, pjevač i gitarista kultnog benda Ekatarina Velika, preminuo je prije tri decenije, a njegova muzika i dalje se sluša.

Milan je rođen u Zagrebu, na današnji dan, 21. septembra 1958. godine, a u šestoj godini sa porodicom se preselio u Sarajevo.

Krajem sedamdesetih godina osnovao je svoj prvi bend “Limunovo drvo”, da bi nakon nekoliko godina nastao njegov prvi značajniji sastav – “Šarlo Akrobata”. Zbog nesuglasica bend se raspao, a Milan je oformio novu grupu “Katarina II”, koja je kasnije promijenila ime u “Ekatarina Velika” i lansirala se u sam vrh jugoslovenske rok scene.

Ovako je izgledao Milan Mladenović:

Vidi opis Legenda koja ne umire: Priča o životu, muzici i posljednjim danima Milana Mladenovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Bojan Jevtic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: yt Zadužbina Milana Mladenovića Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: yt Zadužbina Milana Mladenovića Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YT Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YT Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za Milana Mladenovića rokenrol bio je način života, a muzika, kako je govorio, vazduh koji je udisao.

"Počeo sam da sviram u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu gdje smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno uticalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe. Oni su me naravno mlatili, i dolazio sam kući krvav, plačući, što je trajalo do 1970. kada smo se preselili u Beograd."

"U Sarajevu sam imao najboljeg prijatelja Amera sa kojim sam idući ulicom stalno pjevao Bitlse. Tada sam želio da kada porastem postanem jedan od njih. U tom periodu mnogo sam čitao, što mi je ostalo kao potreba i kasnije. Stalno sam mijenjao ukuse, čas bi mi se nešto svidjelo, a čas ne bi. Sjećam se da sam mahnito čitao Aleksandra Dimu i to ispod klupe za vrijeme časa zbog čega sam i oćoravio pa sam kasnije morao da nosim tegle na očima i nisam vidio bijelu mačku u mraku", pričao je Milan u emisiji “Tri želje za zlatnu ribicu”.

Milan i Magi Unplugged LIVE - Ti si sav moj bol Izvor: YouTube

"Kad sam definitivno odlučio da se bavim rokenrolom to se mojim roditeljima uopšte nije dopadalo, ali sam se na kraju izborio da se naviknu na to, a onda bi im bilo drago kada pročitaju moje ime u novinama. Počeli su aktivno da me pomažu i podržavaju. Na neki način kao i svi drugi ljudi, i ja sam savršena mješavina svojih roditelja. Čini mi se da sam žestok na majku i blag na oca, a kada je riječ o fizičkom izgledu, jedino sa sigurnošću znam da sam nos naslijedio od tate."

Milan je važio za velikog šarmera, za kojim su uzdisale beogradske, ali i dame širom Jugoslavije. O njegovom privatnom životu malo se znalo, a mnogo polemisalo. Posljednje godine proveo je sa Majom Maričić koja je bila njegova najveća životna ljubav, i kojoj je posvećena pjesma “Oči boje meda”.

Dobio rak pankreasa, umro sa 35 kilograma

U avgustu 1994. godine, nakon nastupa “Ekatarine Velike” na festivalu u Budvi, Milan Mladenović prebačen je u bolnicu gdje mu je konstatovan rak pankreasa. Poslije tri mjeseca borbe, 5. novembra 1994. godine, preminuo je iscrpljen u 36. godini i sa svega 35 kilograma.

Njegovu smrt pratile su brojne kontroverze. Polemisalo se o tome da li je koristio opijate, a njemu bliski ljudi tvrdili su da je bio izuzetno odgovoran, strog, posvećen čitanju i da nije koristio drogu. Drugi su, pak, zastupali mišljenje da je umro od AIDS-a koji je dobio kao posljedicu dugogodišnjeg konzumiranja narkotika.

"Izvjesno je da kroz život idem stihijski, pa gdje se zaustavim. Jedno je sigurno – nikad ne znam gdje ću krenuti. Ja ne mogu da pjevam o vanzemaljskoj ljubavi, ako me guše i razdiru ovozemaljski jadi. Stojimo na rubu iznad neke razjapljene provalije koja s nestrpljenjem čeka da nas proguta, a iznad nas, razbuktala se vulkanska lava koja počinje da curi, rasteže se po nama. Čini mi se da smo stisnuti, ne možemo ni korak nazad, ali ni naprijed… Borite se za svoju ličnu slobodu, ne dozvolite da vas neki lažni srebrnjaci i krivo opravdane norme uguše, borite se za život. Za kraj bih rekao samo da mi ni u kom slučaju nije žao što sam sve ove godine protraćio na tako neozbiljnu stvar kao što je rokenrol, i mislim da poštenije i iskrenije nisam mogao da potrošim sve te godine", riječi su kojima je završena njegova monografija.

Izvor: YT Bojan Jevtic

Posljednji dan

Pored njegovih roditelja, klavijaturistkinja EKV-a Margita Stefanović bila je jedini svjedok tragičnog odlaska Milana Mladenovića. Ona je svojoj prijateljici opisala kako je izgledao njegov posljednji dan.

"Mada je navikla da se suočava s gubicima, doživjela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan prije Milanove smrti, 4. novembra 1994. Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. 'Možeš li da dođeš do nas? Milan samo hoće tebe da vidi', vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno. 'Nemoj da plačeš, sve smo ovo znali', rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi po glavi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla 'Vidimo se sutra'. Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nježno pogledao. Sutra je preminuo", ispričala je Lidija Nikolić, autorka Margitine biografije “Osećanja. O. Sećanja” i njena bliska prijateljica.

(Blic/ MONDO)