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Uživa u Grčkoj: Sabalenka provokativnim slikama zaboravlja bolan poraz

Uživa u Grčkoj: Sabalenka provokativnim slikama zaboravlja bolan poraz

Autor Haris Krhalić
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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka puni baterije poslije US Opena.

arina sabalenka Izvor: Instagram/Screenshot

Arina Sabalenka odlučila je da poraz u finalu grend slema u Njujorku i gubitak liderske pozicije na WTA listi izliječi ljetovanjem. Ona se trenutno nalazi u Grčkoj gdje uživa u posljednjim danima ljeta.

Arina Sabalenka na odmoru u Grčkoj
Izvor: Printskrin/Instagram

Arina Sabalenka i njen vjerenik Jorgos Frangulis odlučili su da kao i svakog kraja septembra posjete grčku obalu i tamo uživaju. Prije nekoliko godina ljetovali su sa Novakom i Jelenom Đoković, a sada su odlučili da ipak budu sami.

Arina Sabalenka je poznata po tome što je Grčka njena omiljena destinacija za odmor i "sigurna luka" za punjenje baterija tokom naporne teniske sezone. Njena posebna povezanost sa Grčkom, kao i omiljena mjesta za ljetovanje, objašnjavaju se kroz nekoliko ključnih detalja.

Arina voli da ode na Mikonos, koji je njena glavna baza i ljetnji raj. Redovno ga posjećuje odmah nakon velikih turnira, posebno poslije Rolan Garosa i Vimbldona, kada "ukrade" nekoliko dana za odmor prije ljetnje turneje. Najčešće iznajmljuje privatne luksuzne vile sa bazenom ili luksuzne jahte.

Poznata je Arina po tome što na društvenim mrežama dijeli opuštene trenutke u bikiniju, obilazi lokalne restorane i uživa u zalascima sunca na Egejskom moru. Otvoreno i kroz šalu je u više navrata izjavljivala da joj je poslije teških poraza ili napornih turnira na Mikonosu potreban "bijeg od tenisa" uz tekilu, slatkiše i dobre žurke.

Arina Sabalenka sa vjerenikom na moru u Grčkoj
Izvor: Printskrin/Instagram

Pored ostrva, Sabalenka često provodi vrijeme u Atini i na Atinskoj rivijeri. Kada posjeti glavni grad Grčke, spaja opuštanje na moru, spa tretmane i obilazak istorijskih znamenitosti i elitnih restorana. Posebno na Glifadi.

Njena ljubav prema Grčkoj dodatno je učvršćena i na privatnom planu. Arina je u vezi sa brazilsko-grčkim biznismenom Jorgosom Fragulisom, osnivačem poznatog brenda "Oakberry". Zbog njegovog porijekla, Sabalenka Grčku doživljava kao "drugu kuću" i često provodi vrijeme sa njegovom porodicom i prijateljima.

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Arina Sabalenka odmor

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