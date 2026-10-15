Sofija Vergara pecnula bivšeg, on joj poručio da pročita knjigu

Džo Manganijelo, glumac i bivši suprug Sofije Vergare, gostovao je u emisiji povodom promocije knjige o svom autoimunom oboljenju i detaljima braka sa glumicom, gdje se dotakao i jednog njenog posta na Instagamu

Izvor: Instagram/sofiavergara

Objava Sofije Vergare na Instagramu nedavno je privukla veliku pažnju javnosti, budući da su mnogi pomislili da je upućena njenom bivšem mužu Džou Manganijelu.

Glumica je na društvenim mrežama prenijela sadržaj o narcisoidnim muškarcima, dok je Manganijelo o ovoj temi govorio tokom promocije svoje autobiografske knjige "Bloodlines", u kojoj se bavi svojiim teškim zdravstvenim izazovima i detaljima kraha njihovog braka.

Sofija Vergara je podijelila grafički prikaz koji je prvobitno objavio njen sin Manolo, a koji upoređuje ponašanje "dobrog muškarca" i "narcisoidnog muškarca".

Uz objavu je stajala i poruka: "Djeco, zapamtite, kada imate posla s narcisom, nije važno koliko se trudite oko njega. Uvijek će vam nešto zamjerati, nikada mu ništa neće biti dovoljno i uvijek će pokušavati da vas prikaže kao lošu osobu."

Voditeljka je sada upitala Manganijela da li smatra da su ove riječi upućene njemu.

"Njen sin objavio je nešto u stilu: 'Evo šta se dešava kada imate posla s narcisom', a ona je to podijelila. Čini se kao da žele da kažu da je sve što vam se dogodilo strašno, ali da ste vi zapravo narcis. Šta kažete na to?", upitala ga je voditeljka u emisiji "CBS Mornings".

Izbjegavajući sukob i javna prepucavanja, holivudski glumac je istakao da publici nedostaje pravi kontekst i da bi zaključke trebalo da donose tek nakon čitanja njegovih memoara.

"Mislim da bi svako ko to govori morao prvo da pročita knjigu i shvati o čemu se zapravo radi. Jer knjiga nije o tome. Ona govori o patnji kroz koju sam prošao", odgovorio je Manganijelo.

U ovoj knjizi, Manganijelo detaljno iznosi dešavanja iz sedmogodišnjeg braka sa Vergarom. On objašnjava da su njegovi prvi zdravstveni problemi povezani sa teškim autoimunim oboljenjem započeli ubrzo nakon što su 2015. godine izgovorili sudbonosno "da", te da je ta bolest postupno narušila njihov odnos.

Vidi opis Sofija Vergara pecnula bivšeg, on joj poručio da pročita knjigu Sofija Vergara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prema njegovim navodima, emotivna distanca je vremenom potisnula nekadašnju bliskost. Glumac u knjizi opisuje kako je glumica prestala da mu pruža fizičku nježnost, a i ismijavala je njegovu čivavu.

(Mondo.rs)