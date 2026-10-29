I službeno je gotovo nakon 8 godina braka: Glumica smršala 22 kilograma, pa se razvela

Vijest o razvodu Ejmi Šumer pokrenula je rasprave na društvenim mrežama, a dio javnosti osvrnuo se na činjenicu da se par razilazi nakon što je komičarka posljednjih mjeseci privukla pažnju velikom transformacijom.

Izvor: Instagram printscreen

Američka komičarka Ejmi Šumer i njen suprug, nagrađivani kuvar i autor kuvara Kris Fišer, zvanično su okončali brak, deset mjeseci nakon što su objavili da se rastaju.

Iako je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj, bivši supružnici nastaviće zajedno da odgajaju sedmogodišnjeg sina Džina, a oboje su istakli koliko im je važno da i dalje ostanu porodica.

Razvod uslijedio nakon velike transformacije

Vijest o razvodu ponovo je pokrenula rasprave na društvenim mrežama, a dio javnosti osvrnuo se na činjenicu da se par razilazi nakon što je komičarka posljednjih mjeseci privukla pažnju velikom transformacijom i gubitkom 22 kilograma.

Evo kako je glumica ranije izgledala:

Ipak, vezu između njenog mršavljenja i kraja braka Ejmi je odbacila i jasno stavila do znanja da njena fizička transformacija nije razlog njihovog rastanka.

Ejmi i Kris započeli su vezu krajem 2017. godine, a vjenčali su se u februaru 2018. na intimnoj ceremoniji u Malibuu. U maju naredne godine dobili su sina Džina.

(Mondo)