Kćerka Majkla Džeksona traži 600 miliona dolara od očeve zaostavštine: Isplatu čekaju 17 godina

Fond je osnovan u korist njegovo troje djece, a prihode je trebalo da počnu da dobijaju kada napune 21 godinu.

Izvor: AARON LAMBERT / AFP / Profimedia

Ćerka pokojnog kralja popa Majkla Džeksona, Pariz Džekson, zatražila je od suda da naloži isplatu 600 miliona dolara iz očeve zaostavštine u porodični fond namenjen njoj i njenoj braći. Tvrdi da je od smrti slavnog pevača prošlo više od 17 godina, a da novac koji je trebalo da pripadne njegovoj djeci još nije prebačen u fond.

U novom sudskom podnesku, koji je predat 29. oktobra, Pariz (28) navodi da je zaostavština njenog oca od njegove smrti 2009. godine ostvarila milijarde dolara prihoda, ali da porodični fond, osnovan kako bi obezbijedio budućnost njegove djece, i dalje nije finansiran. Kako prenosi magazin "People", ona je zatražila od sudije u Los Anđelesu da odobri djelimičan prenos imovine u fond Majkla Džeksona.

Fond je osnovan u korist njegovo troje djece, Prinsa (29), Pariz i Bigija (24). Prema njegovim odredbama, nasljednici je trebalo da počnu da dobijaju prihode od svojih udjela kada napune 21 godinu. Takođe, predviđeno je da dijelove novca dobijaju sa 30, 35 i 40 godina.

Pariz, međutim, tvrdi da se takva raspodjela nije dogodila onako kako je njen otac zamislio.

"Više od 17 godina nakon njegove smrti, porodični fond Majkla Džeksona i dalje nije finansiran", navodi se u sudskom podnesku.

U dokumentima se ističe da se Prins približava 30. rođendanu, dok će Pariz u aprilu napuniti 29, a Bigi u februaru 25 godina. Njena pravna zastupnica smatra da su zbog izostanka uplate u fond braća i sestra i dalje zavisni od odluka izvršioca zaostavštine Džona Branke, koji odlučuje kada će i koliko novca dobiti.

Zaostavština vrijedna milijarde dolara

Advokati Pariz Džekson navode da je zaostavština njenog oca ostvarila značajne prihode zahvaljujući brojnim poslovnim dogovorima i prodaji imovine. Među njima su prodaja udjela u izdavačkoj kući EMI Music Publishing za 287,5 miliona dolara 2018. godine, prodaja ranča Neverland za 22 miliona dolara 2020, kao i dogovor sa kompanijom Sony iz 2023. godine, koji se odnosio na Majklovu muziku i druga prava intelektualne svojine.

Prema navodima iz podneska, ove transakcije donele su više od milijardu dolara u gotovini, pre odbijanja poreza i troškova. Izvršioci zaostavštine ranije su procijenili njenu vrijednost na između dve i tri milijarde dolara.

Advokati su se pozvali i na finansijski izvještaj prema kojem je zaostavština u decembru 2024. godine raspolagala sa oko 850 miliona dolara u gotovini i gotovinskim ekvivalentima. Nakon uračunavanja mogućih obaveza, Pariz smatra da bi približno 600 miliona dolara moglo da bude raspoloživo za isplatu u porodični fond.

U podnesku se pominje i obećanje izvršilaca iz 2011. godine, kada su pred sudom naveli da razmatraju podnošenje posebnog zahtjeva za raspodelu novca. Pravni tim Pariz Džekson tvrdi da takav zahtjev nikada nije podnijet.

Sukob sa izvršiocima zaostavštine

Najnoviji zahtjev dolazi nakon dužeg neslaganja između Pariz i ljudi koji upravljaju finansijama njenog oca. Džekson u podnesku navodi da su njene primjedbe na način upravljanja zaostavštinom, koje je počela da iznosi prošle godine, dočekane javnim kritikama, sudskim postupcima i smanjenjem novčanih sredstava koja su bila namijenjena njoj i njenoj braći.

Sa druge strane, predstavnici zaostavštine tvrde da porodični fond ne može u potpunosti da bude finansiran dok se ne reše određena pravna pitanja. Među njima je i spor sa američkom Poreskom upravom, koja je prvobitno zahtijevala 700 miliona dolara na ime poreza i kazni.

"Zaostavština je uspjela da obezbijedi odluku kojom je taj iznos značajno umanjen, ali postupak još nije okončan i konačan iznos bi mogao da se promeni", naveli su predstavnici zaostavštine u saopštenju za magazin "People".

Oni su takođe demantovali tvrdnje da uskraćuju ili smanjuju isplate naslednicima, nazvavši ih "potpunom izmišljotinom". Istakli su da je više od 200 miliona dolara već isplaćeno za njihovu korist, kao i da, prema Majklovom testamentu, "nijedno od njegove djece ne dobija raspodelu novca pre tridesetih godina života".

"Zaostavština se raduje trenutku kada sva pitanja budu riješena i kada njihovi fondovi budu u potpunosti finansirani, onako kako je Majkl želio", zaključili su u saopštenju.

Na ove tvrdnje reagovao je i predstavnik Pariz Džekson, koji je odbacio objašnjenja druge strane.

"Zaostavština ponovo skreće pažnju sa sopstvene nesposobnosti. Pariz je zatražila da se fond djelimično finansira, što je gospodin Branka mogao i morao da učini još odavno. Nakon godina odlaganja, Pariz nije imala drugog izbora nego da sama reaguje", poručio je njen predstavnik.

Ovo nije prvi pravni spor koji je Pariz pokrenula u vezi sa upravljanjem očevom imovinom. U maju ove godine, sudija u Los Anđelesu odlučio je da 625.000 dolara isplaćenih advokatskim kancelarijama kao bonus za njihov rad na poslovima zaostavštine 2018. godine mora da bude vraćeno. Odluka je donijeta nakon što je sud prihvatio prigovor Pariz Džekson.

Advokati zaostavštine tada su saopštili da se ne slažu sa odlukom, ali da je poštuju i da će postupiti u skladu sa njom. Naglasili su i da novac nije bio isplaćen izvršiocima zaostavštine, već spoljnim advokatskim kancelarijama.

Zaostavštinom Majkla Džeksona upravljali su Džon Branka i Džon Meklejn, koji su imenovani za izvršioce nakon pjevačeve smrti 25. juna 2009. godine, kada je imao 50 godina. Meklejn je preminuo u maju 2026, pa je Branka ostao jedini izvršilac.

Sud bi o zahtevu Pariz Džekson trebalo da odlučuje 4. decembra. Ona traži da bude odobren prenos 600 miliona dolara u porodični fond, ili da sud odredi drugi iznos koji smatra primjerenim.

(People/MONDO)