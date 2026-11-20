Lesli Vogel, majka Hejden Panetijer, otkriva da nije prisustvovala sahrani i ponovo optužuje bivšeg dečka za kćerkinu smrt.

Izvor: lev radin/Shutterstock/Youtube printscreen/Good Morning America

Majka Hajden Penetijer, Lesli Vogel, priznala je da nije prisustvovala sahrani svoje kćerke i ponovo je optužila glumičinog bivšeg dečka da je doprinio njenoj preranoj smrti.

Vogel je u ponedjeljak govorila za emisiju "Inside Edition" i istakla da se njihov odnos promijenio kada je glumičina karijera krenula uzlaznom putanjom, iako su ranije bile bliske. Navela je da se sa kćerkom posljednji put čula oko godinu dana prije nego što je Hejden u avgustu preminula od slučajnog predoziranja.

Vidi opis Majka Hejden Panetijer nije došla na njenu sahranu: Otkrila da je preko medijuma prizivala njen duh kod kuće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

U svojim memoarima iz 2026. godine, "This Is Me: A Reckoning", Panetijer je opisala napet odnos sa zahtjevnom majkom i menadžerkom zbog koje je još od malih nogu imala osjećaj da njena vrijednost zavisi isključivo od glumačkog uspjeha, dodajući da Vogel nakon prekida poslovne saradnje nije bila zainteresovana da održava kontakt.

"Provodile smo ogromnu količinu vremena zajedno sve do njene 16. godine, a onda su stvari počele da se mijenjaju kada je postala zaštitno lice velike hit serije 'Heroji'", rekla je Vogel.

Iako je bila pozvana na sahranu u Malibuu u septembru, odlučila je da ne ode.

"Znala sam da su neki od prisutnih želeli da vjeruju da sam užasna majka jer je Hajden bila ljuta i davala određene izjave. Jednostavno nisam željela da pravim dodatne tenzije. Vjerovatno je tako bilo najbolje", objasnila je ona, dodajući da uspomenu na kćerku čuva u svom domu u Sjevernoj Karolini, gdje je napravila poseban kutak sa urnom u kojoj se nalazi dio Hajdeninog pepela.

"Imala sam dva razgovora sa duhovnim medijumom kako bih stupila u kontakt sa Hajden i Džansenom", rekla je, pomenuvši i sina koji je 2023. godine preminuo od srčanog oboljenja.

Panetijer je u knjizi i intervjuima otvoreno govorila i o teškom zlostavljanju koje je trpela od bivšeg dečka Brajana Hikersona, koji je 2021. godine osuđen po dve tačke optužnice za nasilje u porodici. Upravo su Brajan i njegov brat Zak Hikerson bili prisutni kada je hitna pomoć pronašla glumicu bez svesti u iznajmljenoj kući u Grinvilu.

Vogel je i ranije javno krivila Hikersona za kćerkinu smrt, a sada je ponovila da "apsolutno" smatra da je on odgovoran.

"Učinila sam sve da joj na kraju sredim život i mislila sam da sjajno napredujemo. Išlo je veoma dobro, a onda je, nažalost, dozvolila Brajanu da je ponovo uvuče u svoj svijet. Pronašla sam ogromnu kesu lijekova koji se izdaju na recept, a na svima je pisalo ime Brajana Hikersona. Na baš svima", tvrdi ona.

Policija u Grinvilu je prošlog mjeseca saopštila da je istraga pokazala da je smrt zvijezde serije "Nešvil" bila nesrećan slučaj i da je slučaj zatvoren, dok još uvijek nije poznato da li je istraga Uprave za suzbijanje narkotika (DEA) i dalje aktivna.

(Mondo)