Tokom obreda oboje su na glavama nosili zlatne krune, u skladu sa pravoslavnim običajima svetog čina vjenčanja.

Izvor: Instagram/mreza.uspeha

Fudbalska legenda Dule Savić i njegova supruga, novinarka Marina Rajević Savić, odlučili su da poslije čak 44 godine zajedničkog života svoju ljubav krunišu i crkvenim vjenčanjem.

Ovom izuzetno emotivnom činu prisustvovali su samo članovi njihove porodice i najbliži krug prijatelja. Među zvanicama koje su uveličale slavlje našli su se biznismen Bogoljub Karić i njegova supruga Milanka.

Tradicija na prvom mjestu

Mladenci su za ovu posebnu priliku odlučili da u potpunosti ispoštuju tradiciju, pa su odabrali nesvakidašnju garderobu. Dule Savić se pred oltarom nije pojavio u klasičnom svečanom odijelu, već je obukao dijelove tradicionalne srpske narodne nošnje, bijelu košulju sa vezom i tamnocrveni jelek.

Tokom obreda oboje su na glavama nosili zlatne krune, u skladu sa pravoslavnim običajima svetog čina vjenčanja.

Isplivao snimak sa ceremonije

Upravo je Bogoljub Karić na svom Instagram profilu podijelio kadrove sa ceremonije, pokazavši atmosferu iz hrama. Karić je uz objavu poručio.

Na objavljenom snimku se u jednom trenutku u pozadini vidi i njihov sin Vujadin Savić, koji je pratio venčanje roditelja u elegantnom crnom odijelu.

Šta je Mirka govorila o svekrvovoj porodici

Nevjenčana supruga Vujadina Savića, glumica Mirka Vasiljević, od svoje devetnaeste godine živi u zajednici sa njihovim sinom, a svojevremeno je otvoreno govorila o odnosima unutar porodice Savić i o tome kako se slaže sa Marinom i Duletom.

"Ukoliko dođemo do situacije da mi nešto smeta ili ne odgovara, a budući da sam uz njih odrasla jer sam deo te porodice od svoje 19. godine, onda im to uvek i kažem. Dušan i ja smo nekako sličniji, tako da slično funkcionišemo, dok sa Marinom imam situaciju da jedno misli, drugo se desi, treće razume, tako da sa njom nešto više moram da razgovaram nego sa Dušanom. Naravno, i oni imaju pravo da meni nešto kažu ako im smeta”, izjavila je glumica.