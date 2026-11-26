Jakov Jozinović otkrio je kako je potrošio prvi honorar, a njegov potez zbog majke raznježio je javnost.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Jakov Jozinović je u razgovoru za bosanske medije otkrio na šta je potrošio svoj prvi honorar, a njegov odgovor raznježio je mnoge. Umjesto da novac sačuva za sebe ili ispuni neku ličnu želju, odlučio je da prvo obraduje majku.

Kako je godinama vozila isti automobil, koji je zbog brojnih pređenih kilometara već bio dotrajao, pa je mladi pjevač poželio da joj kupi novi i tako joj se na neki način oduži za ljubav i podršku koju mu je pružala.

"Mislim da sam prvo njoj kupio auto i to je to. To je osnovna ljudska potreba i mama je to zaslužila. Mislim da je to bila prva stvar", iskreno je ispričao Jakov.

Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Njegov gest izazvao je pozitivne reakcije, a mnogi su u ovom potezu prepoznali koliko mu znače porodica i majčina podrška.

Peticije zbog nastupa u Srbiji i Hrvatskoj

Jakov Jozinović posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti, ne samo zbog muzičkog uspjeha već i zbog polemika koje su pratile njegove nastupe. U oktobru su pokrenute peticije kojima se tražilo otkazivanje njegovih koncerata u Beogradskoj areni, kao i zabrana ulaska u Srbiju. Povod je bio snimak na kojem pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona.

Jakov Jozinović peva Tompsona

Izvor: X printscreen / Milos

Polemike su se nastavile i u novembru, kada je u Splitu pokrenuta nova peticija, ovog puta sa zahtjevom da mu se otkaže nastup za doček Nove godine. Pokretači su mu zamjerili što je nastupao u Novom Sadu i Nišu, pozivajući se na osjećanja vukovarskih logoraša.

U javnosti se tom prilikom pojavila i tvrdnja da je novosadski SPENS tokom ratnih devedesetih bio logor, što nije tačno. Ipak, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je da Jakov ostaje dio programa i da neće biti novih izmjena.

(Vijesti.ba/MONDO)