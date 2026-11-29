Slavna glumica Nikol Kidman otkrila je da ima neobičan ritual za ljude koji je naljute: njihova imena zapiše na papir i stavi u zamrzivač.

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Glumica je o tome govorila u nedavnom intervjuu za Sheer Luxe, gdje je nastupila sa Sandrom Bulok, svojom koleginicom iz filma "Praktična magija 2". Razgovor je vodila Kidmanina sestričina Lusija Holi.

Tema je skrenula na magiju nakon što je Holi objasnila da su žene u porodici Kidman oduvijek bile povezane s natprirodnim.

"Ne znam znaš li ovo o ženama iz porodice Kidman", rekla je Holi Sandri Bulok. "Naginjemo toj magičnoj strani. Neki bi rekli da smo vještice. Baka je rođena na petak 13."

Na pitanje koje su im omiljene čarolije, Kidman je odgovorila: "Ljubavne čarolije. Ali ako sam malo ljuta na nekoga, zapisaću njegovo ime i staviti ga u zamrzivač."

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Sandru Bulok je odmah interesovalo čemu služi taj postupak. "Šta se time postiže?" pitala je. "Zaledim ih", odgovorila je Kidman.

Ispostavilo se da ritual nije njena izmišljotina.

Holi je rekla da je njena baka, pokojna majka Nikol Kidman, Žanel En Kidman, "znala da ima spisak imena u pregradi za led". Na iznenađenje Sandre Bulok, Kidman je objasnila da proces ima i svoj kraj i da se "može izaći iz zamrzivača".

"Da li javiš toj osobi da više nije na hlađenju?" zanimalo je Bulok. "Ne, ne, ne. Osjetiće to", odgovorila je Holi.

Bulok se na kraju našalila i pitala da li je i sama bila podvrgnuta tom tretmanu tokom snimanja.

"Znači li to da sam završila u zamrzivaču usred snimanja, kad si odjednom postala hladna prema meni?" pitala je. Kidman se nasmiijala i odgovorila negativno.

(Mondo)