Novi bag u Google Mapama zbunjuje vozače: Aplikacija na Android Auto sistemima sama mijenja mjerne jedinice

Prema brojnim prijavama korisnika, aplikacija samovoljno ignoriše izabrana podešavanja i prikazuje ograničenja i trenutnu brzinu u miljama umjesto u kilometrima na sat.

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Google Maps ima novi problem koji bi vozače mogao ozbiljno da zbuni. Aplikacija na Android Auto ekranima pojedinim korisnicima iznenada prikazuje brzinu u miljama umjesto u kilometrima na sat, čak i kada su u podešavanjima izabrali metarski sistem.

Problem su prijavili korisnici Reddit-a, a na njihove navode ukazao je portal Auto Evolution. Više vozača tvrdi da Google Maps samostalno mijenja mjerne jedinice, bez obzira na podešavanja aplikacije.

Jedan korisnik navodi da živi u zemlji u kojoj se koriste kilometri na sat i da je upravo tu jedinicu izabrao u Google Maps-u. Uprkos tome, brzinomer na Android Auto počeo je da mu prikazuje brzinu u miljama na sat.

Većina prijavljenih slučajeva odnosi se upravo na prelazak sa kilometara na milje, ali postoji i obrnut primjer. Najmanje jedan korisnik prijavio je isti problem i u Google Maps aplikaciji na telefonu, pa greška možda nije ograničena samo na Android Auto.

Za sada nije poznato šta izaziva problem, niti koliko je on rasprostranjen.

Google se za sada nije oglasio o problemu, pa ostaje nepoznato kada bi greška mogla da bude ispravljena.