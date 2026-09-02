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Telegram mora da plati preko 130 hiljada dolara zbog neuklanjanja sadržaja u Rusiji

Telegram mora da plati preko 130 hiljada dolara zbog neuklanjanja sadržaja u Rusiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Telegram je u Rusiji kažnjen sa 131.200 dolara zbog neuklanjanja sadržaja koji su vlasti označile kao lažne vijesti i ekstremistički sadržaj.

Telegram kažnjen sa 131.200 dolara u Rusiji, Gugl mora da plati još 85.000 Izvor: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Servis za razmjenu poruka "Telegram" kažnjen je 131.200 dolara zbog toga što nije uklonio lažne vijesti o ruskoj "specijalnoj vojnoj operaciji", javio je iz sudnice izvještač agencije RIA Novosti.

"Telegram" je pozvan na administrativnu odgovornost zbog tri slučaja kršenja ruskog administrativnog zakonika.

Prema materijalima objavljenim tokom sudskog ročišta, servis je kažnjen zbog odbijanja da ukloni "lažne sadržaje o specijalnoj vojnoj operaciji i ekstremistički sadržaj".

Sud u Moskvi takođe je kaznio "Gugl" sa dodatnih 85.000 dolara zbog toga što nije uklonio zabranjenu aplikaciju "Vili" iz "Gugl pleja".

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Tagovi

telegram Rusija kazna aplikacije

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