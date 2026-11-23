Google i Apple imaju dugu istoriju da ne uvode sopstveni softvera na hardver svog rivala, tako da obično predstavlja iznenađenje kada ove kompanije uspiju da sarađuju.

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Posljednji primjer je Google Wallet, koji je sada dostupan na iOS-u za korisnike u SAD.

Ovo je neobična integracija s obzirom na to da Apple ima sopstvenu aplikaciju Wallet koja je veoma slična Google-ovoj ponudi. Obje mogu da upravljaju alatima za digitalno plaćanje, čuvaju karte i informacije o putovanjima, kao i da bezbijedno čuvaju lične karte i akreditive.

Glavna i primjetna razlika u ovoj najavi jeste pozicioniranje Google Wallet-a kao centralnog mjesta za autonomne kupovine obavljene preko Google alata. Čini se da je to jedina oblast u kojoj bi ovo moglo da predstavlja primjetno drugačije korisničko iskustvo, pošto je Apple do sada bio oprezniji u vezi sa autonomnom vještačkom inteligencijom (agentic AI) u poređenju sa svojim konkurentima.

iOS verzija aplikacije Google Wallet takođe neće podržavati plaćanje prislanjanjem telefona (tap-to-pay), ali u blog objavi nije precizirano da bi ta funkcija mogla biti dodata u budućnosti.

(B92/Mondo)