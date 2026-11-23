Google i Apple imaju dugu istoriju da ne uvode sopstveni softvera na hardver svog rivala, tako da obično predstavlja iznenađenje kada ove kompanije uspiju da sarađuju.
Posljednji primjer je Google Wallet, koji je sada dostupan na iOS-u za korisnike u SAD.
Ovo je neobična integracija s obzirom na to da Apple ima sopstvenu aplikaciju Wallet koja je veoma slična Google-ovoj ponudi. Obje mogu da upravljaju alatima za digitalno plaćanje, čuvaju karte i informacije o putovanjima, kao i da bezbijedno čuvaju lične karte i akreditive.
Glavna i primjetna razlika u ovoj najavi jeste pozicioniranje Google Wallet-a kao centralnog mjesta za autonomne kupovine obavljene preko Google alata. Čini se da je to jedina oblast u kojoj bi ovo moglo da predstavlja primjetno drugačije korisničko iskustvo, pošto je Apple do sada bio oprezniji u vezi sa autonomnom vještačkom inteligencijom (agentic AI) u poređenju sa svojim konkurentima.
iOS verzija aplikacije Google Wallet takođe neće podržavati plaćanje prislanjanjem telefona (tap-to-pay), ali u blog objavi nije precizirano da bi ta funkcija mogla biti dodata u budućnosti.
(B92/Mondo)