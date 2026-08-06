Fitnes narukvica ili pametni sat: Šta je bolji izbor i gdje većina pravi grešku

Na prvi pogled djeluju slično, ali fitnes narukvice i pametni satovi namijenjeni su potpuno različitim korisnicima, a izbor zavisi od toga šta vam je zaista potrebno.

Izvor: AI

Na tržištu nosivih uređaja izbor između fitnes narukvice i pametnog sata postaje sve teži. Oba uređaja nude praćenje aktivnosti, sna i zdravlja, ali razlika među njima nije samo u cijeni već i u načinu na koji se koriste.

Fitnes narukvice dizajnirane su prije svega za praćenje fizičke aktivnosti. Njihov fokus je na osnovnim parametrima poput broja koraka, pulsa, sna i potrošenih kalorija, uz jednostavan interfejs i dugotrajnu bateriju. Upravo zbog toga često su lakše, diskretnije i znatno pristupačnije od pametnih satova.

Sa druge strane, pametni satovi nude mnogo više od samog fitnesa. Oni funkcionišu kao produžetak telefona, omogućavaju primanje poruka, poziva, korišćenje aplikacija, pa čak i plaćanje. U praksi, to znači da su namijenjeni korisnicima koji žele više funkcija na zglobu, a ne samo podatke o zdravlju.

Izvor: AI

Iako se razlike posljednjih godina smanjuju, osnovna podjela i dalje postoji. Fitnes narukvice ostaju fokusirane na jednostavnost i autonomiju, dok pametni satovi nude širi spektar opcija, ali uz kraće trajanje baterije i višu cijenu.

Izbor između ova dva uređaja u velikoj mjeri zavisi od navika korisnika. Oni koji žele osnovno praćenje aktivnosti i uređaj koji neće morati često da pune najčešće će biti zadovoljniji narukvicom. Sa druge strane, korisnici kojima su važne notifikacije, aplikacije i dodatne funkcije vjerovatno će prije izabrati pametni sat, piše News18.com.

Na kraju, iako oba uređaja služe sličnoj svrsi, razlika je jasna, a to je da je jedan alat za zdravlje, drugi mini računar za zglob. Upravo ta razlika najčešće odlučuje koji je pravi izbor.

(Smartlife/Mondo)