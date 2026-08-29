Wi-Fi ruter treba isključiti iz struje bar jednom mjesečno: Stručnjaci otkrili zbog čega je to važno

Napadači koriste zastarjele i nezaštićene uređaje kako bi presretali saobraćaj i krali privatne podatke, zbog čega se korisnicima savjetuje da odmah primijene četiri ključna koraka zaštite, počevši od jednostavnog izvlačenja kabla iz struje.

Izvor: YouTube / Foremost Picks

Američke bezbjednosne agencije NSA i FBI izdale su važno upozorenje građanima i vlasnicima malih kancelarija da odmah restartuju i ažuriraju svoje internet rutere, nakon što je otkrivena velika sajber operacija ruske vojne obavještajne službe (GRU).

Hakerske grupe, u javnosti poznate i kao Fancy Bear ili APT28, koristile su zastarele i nebezbedne kućne rutere kako bi krale pristupne podatke, presretale internet saobraćaj i napadale osjetljive mreže. Na udaru su se posebno našli pojedini TP-Link ruteri sa poznatim bezbjednosnim propustom, ali stručnjaci naglašavaju da bi svi korisnici trebalo da primijene mjere zaštite, bez obzira na brend uređaja ili internet provajdera.

Čak i ako ruter ne koristite za posao, napadači ga mogu iskoristiti kao ulazna vrata za pristup vašim privatnim nalozima, pametnim uređajima u kući i ličnim podacima.

Stručnjaci preporučuju četiri ključna koraka koje treba preduzeti odmah:

Isključite i restartujte ruter: Izvucite kabl iz struje, sačekajte od 30 sekundi do jednog minuta, pa ga ponovo uključite. Ovaj jednostavan potez prekida privremene veze koje hakeri koriste i uklanja određene vrste zlonamjernih programa iz memorije. Obavezno instalirajte najnoviji softver (firmware): Uđite u podešavanja rutera i proverite da li postoje nova bezbjednosna ažuriranja, ili uključite opciju za automatsko ažuriranje. Promijenite fabričko korisničko ime i šifru: Podaci poput "admin" ili "default" javno su dostupni u uputstvima na internetu. Postavite jaku šifru od najmanje 16 nasumičnih karaktera i sačuvajte je u upravljaču lozinkama. Isključite udaljeni pristup i zamijenite stare uređaje: U podešavanjima onemogućite opciju "remote access" kako bi pristup ruteru bio moguć samo sa vaše kućne mreže. Ukoliko je vaš model star i proizvođač više ne izbacuje bezbjednosna ažuriranja za njega, vrijeme je za kupovinu novog uređaja.

NSA dodaje da restartovanje i provjeru ažuriranja rutera treba uvrstiti u redovnu naviku i primenjivati je barem jednom mesečno.