Twitter se vratio: Pokrenuta nova mreža usred pravnog spora sa Maskovim X-om

Twitter se ponovo pojavio na internetu kroz projekat Twitter.now, čiji osnivači tvrde da je Maskov X napuštanjem starog brenda izgubio prava na naziv Twitter i riječ “tweet”.

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Twitter je zvanično prestao da postoji kao brend još 2023. godine, kada je Ilon Mask promijenio ime kompanije u X. Sada se, međutim, stari naziv ponovo pojavio na internetu, i to usred aktivnog pravnog spora sa Maskovom kompanijom.

Kako prenosi “Ars Technica”, startup Operation Bluebird pokrenuo je platformu Twitter.now i tvrdi da je X, napuštanjem starog brenda, praktično odustao od prava na naziv “Twitter”, riječ “tweet” i prepoznatljivu plavu pticu.

Ipak, važno je da sud to još nije pravosnažno potvrdio.

Iza ovog neobičnog pokušaja stoji Stiven Kouts, nekadašnji pravnik Twittera koji se bavio upravo pitanjima intelektualne svojine. Njegova kompanija Operation Bluebird još je krajem 2025. godine podnijela zahtjev američkom Zavodu za patente i žigove za poništavanje registracija za “Twitter” i “Tweet”, tvrdeći da ih je X napustio nakon rebrendiranja.

Sada su otišli korak dalje. Umjesto da čekaju završetak pravnog postupka, pokrenuli su Twitter.now, društvenu mrežu koja izgledom i funkcijama namjerno podsjeća na stari Twitter.

Platforma ima objave, odgovore i retvitove, dok je plava ptica ponovo dio njenog vizuelnog identiteta. Kompanija naglašava da nije povezana sa X Corp. i da pokušava da obnovi brend za koji smatra da više nije zaštićen na način na koji je nekada bio.

Ključ je u američkom pravu o žigovima

Pravna teorija na kojoj Operation Bluebird zasniva projekat nije izmišljena, ali to ne znači da je spor već odlučen u njihovu korist.

Prema američkom Lanham Actu, žig može biti smatran napuštenim ako vlasnik prestane da ga koristi sa namjerom da ga više ne koristi. Zakon predviđa i da tri uzastopne godine nekorišćenja stvaraju pretpostavku napuštanja, mada vlasnik može pokušati da je obori dokazima da je žig i dalje koristio ili da je imao namjeru da ga ponovo koristi.

Upravo tu Operation Bluebird vidi svoju priliku.

Twitter je rebrendiran u X u julu 2023. godine, a do ljeta 2026. prošle su tri godine. Kompanija tvrdi da su naziv Twitter, riječ “tweet” i plava ptica praktično uklonjeni iz proizvoda, marketinga i poslovanja X-a.

Međutim, napuštanje žiga nije isto što i potpuno nestajanje njegovog imena iz javnosti.

X može tvrditi da istorija brenda, njegova prepoznatljivost i činjenica da ga milioni ljudi i dalje nazivaju Twitterom predstavljaju takozvani preostali goodwill, odnosno kontinuiranu povezanost potrošača sa starim brendom.

Zato samo činjenica da X više ne koristi plavu pticu nije nužno dovoljna da bi druga kompanija dobila pravo na taj znak.

Sudija dao razlog za optimizam

Posebno zanimljiv trenutak dogodio se u aprilu 2026. godine.

Tokom saslušanja pred federalnim sudom u Delaveru, sudija Kolm Konoli rekao je da izgleda kao da je X napustio svoja prava na “Tweet”, logo ptice, a možda čak i na “Twitter”.

Ipak, postoji veoma važna ograda – sudija još nije izdao pisanu odluku.

Operation Bluebird je njegove usmene komentare protumačio kao dovoljno jak signal da nastavi sa lansiranjem Twitter.now.

To, međutim, ne znači da je kompanija već dobila pravo na korišćenje Twitterovog imena i identiteta. Konačan ishod spora tek treba da bude poznat, a upravo će sudska odluka pokazati da li je Maskov X zaista izgubio prava na dio svog nekadašnjeg identiteta.

(MONDO/Benchmark)