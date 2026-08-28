logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

YouTube, TikTok i Snap u panici zbog Zakerbergove nagodbe: Na pomolu zabrana skrolovanja mreža noću

YouTube, TikTok i Snap u panici zbog Zakerbergove nagodbe: Na pomolu zabrana skrolovanja mreža noću

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Istorijska nagodba kompanije Meta stvorila je nezapamćen pritisak na ostatak tehnološke industrije da uvede ograničenja za djecu.

Istorijska nagodba Mese od 18 milijardi dolara: Nova pravila za tinejdžere Izvor: Shutterstock

Kompanija Meta pristala je na istorijsku nagodbu sa državnim tužiocima SAD u iznosu od čak 18 milijardi dolara. Time je okončan sudski spor koji je u fokusu imao bezbjednost djece i uticaj društvenih mreža Facebook i Instagram na tinejdžere.

Međutim, nagodba ne pogađa samo Metu i mogla bi da ima mnogo šire posljedice. Sporazum je doneo ogroman pritisak na ostatak industrije, prije svega na TikTok, YouTube i Snap, od kojih se sada očekuje prihvatanje sličnih pravila.

Meta se nagodbom obavezala na strožu provjeru starosti korisnika, ukidanje prikaza lajkova i notifikacija za maloljetnike, kao i ograničavanje korišćenja aplikacija na dva sata dnevno. Tinejdžerima će takođe biti onemogućeno objavljivanje sadržaja i skrolovanje između ponoći i 6 sati ujutru.

Ipak, najneobičniji dio sporazuma jeste to što isplata gotovo trećine ukupne kazne, oko 5,3 milijarde dolara, zavisi od poteza konkurencije. Taj dio nagodbe biće aktiviran samo ako TikTok, YouTube i Snap pristanu na ista pravila.

"Želimo da obezbijedimo da tinejdžeri imaju koristi od ovog novog industrijskog standarda, ali to ne možemo sami. Zaštita će biti djelotvorna samo ako radimo zajedno sa rivalima", poručila je Meta u otvorenom pismu konkurentima.

Ukoliko TikTok, YouTube i Snap prihvate sporazum, pravila će postati još stroža za sve uključene platforme. Dnevno ograničenje za tinejdžere biće smanjeno sa 120 na samo 60 minuta, dok će noćna blokada biti produžena i trajati od 22.00 do 07.00 časova.

Pravni stručnjaci ističu da je Meta ovim potezom izbila važan argument iz ruku svojih rivala, koji se sada nalaze pod još većim pritiskom javnosti i tužilaštva, piše Engadget.

TikTok, Snap i Google već se suočavaju sa hiljadama pojedinačnih tužbi škola i roditelja širom SAD. Državni tužioci iz Kalifornije i Kolorada jasno su poručili da je ovo tek početak i da od cijele industrije očekuju usvajanje novih i daleko strožijih pravila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

društvene mreže Meta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS