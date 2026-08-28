YouTube, TikTok i Snap u panici zbog Zakerbergove nagodbe: Na pomolu zabrana skrolovanja mreža noću

Istorijska nagodba kompanije Meta stvorila je nezapamćen pritisak na ostatak tehnološke industrije da uvede ograničenja za djecu.

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Kompanija Meta pristala je na istorijsku nagodbu sa državnim tužiocima SAD u iznosu od čak 18 milijardi dolara. Time je okončan sudski spor koji je u fokusu imao bezbjednost djece i uticaj društvenih mreža Facebook i Instagram na tinejdžere.

Međutim, nagodba ne pogađa samo Metu i mogla bi da ima mnogo šire posljedice. Sporazum je doneo ogroman pritisak na ostatak industrije, prije svega na TikTok, YouTube i Snap, od kojih se sada očekuje prihvatanje sličnih pravila.

Meta se nagodbom obavezala na strožu provjeru starosti korisnika, ukidanje prikaza lajkova i notifikacija za maloljetnike, kao i ograničavanje korišćenja aplikacija na dva sata dnevno. Tinejdžerima će takođe biti onemogućeno objavljivanje sadržaja i skrolovanje između ponoći i 6 sati ujutru.

Ipak, najneobičniji dio sporazuma jeste to što isplata gotovo trećine ukupne kazne, oko 5,3 milijarde dolara, zavisi od poteza konkurencije. Taj dio nagodbe biće aktiviran samo ako TikTok, YouTube i Snap pristanu na ista pravila.

"Želimo da obezbijedimo da tinejdžeri imaju koristi od ovog novog industrijskog standarda, ali to ne možemo sami. Zaštita će biti djelotvorna samo ako radimo zajedno sa rivalima", poručila je Meta u otvorenom pismu konkurentima.

Ukoliko TikTok, YouTube i Snap prihvate sporazum, pravila će postati još stroža za sve uključene platforme. Dnevno ograničenje za tinejdžere biće smanjeno sa 120 na samo 60 minuta, dok će noćna blokada biti produžena i trajati od 22.00 do 07.00 časova.

Pravni stručnjaci ističu da je Meta ovim potezom izbila važan argument iz ruku svojih rivala, koji se sada nalaze pod još većim pritiskom javnosti i tužilaštva, piše Engadget.

TikTok, Snap i Google već se suočavaju sa hiljadama pojedinačnih tužbi škola i roditelja širom SAD. Državni tužioci iz Kalifornije i Kolorada jasno su poručili da je ovo tek početak i da od cijele industrije očekuju usvajanje novih i daleko strožijih pravila.