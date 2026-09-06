EU pooštrava nadzor nad ChatGPT-jem, Redditom i Robloxom: Evo šta će morati da promijene

Evropska komisija uvela je stroži režim nadzora za ChatGPT, Reddit i Roblox, koji će od sada imati dodatne obaveze prema evropskom Zakonu o digitalnim uslugama.

Izvor: mooremedia/Shutterstock

Evropska komisija svrstala ChatGPT u kategoriju veoma velike onlajn pretraživačke usluge, dok su Reddit i Roblox dobili status veoma velikih onlajn platformi. To znači da će za njih važiti najstroža pravila i obaveze prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

Evropska komisija dodijelila je ChatGPT-ju status veoma velike onlajn pretraživačke usluge, dok su Reddit i Roblox dobili status veoma velikih onlajn platformi. Ove oznake, uvedene u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), donose dodatne obaveze i stroži nadzor zbog velikog uticaja koji ove usluge imaju na građane i društvo u Evropskoj uniji.

"Ove nove oznake znače da će ChatGPT, Reddit i Roblox sada biti podvrgnuti višem nivou kontrole i odgovornosti u Evropskoj uniji, u skladu sa njihovim velikim uticajem na naše građane i društvo", izjavila je izvršna potpredsjednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet Hena Virkunen.

Sve tri platforme prijavile su da imaju najmanje 45 miliona prosječnih mjesečnih korisnika, čime ispunjavaju kriterijume za dobijanje statusa koji podrazumijeva stroži nadzor i veće obaveze.

Četiri mjeseca za usklađivanje sa novim pravilima

ChatGPT, Reddit i Roblox imaju rok od četiri mjeseca, odnosno do kraja novembra, da počnu da ispunjavaju dodatne obaveze koje proizlaze iz njihovog novog statusa.

Među njima su procjena i ublažavanje sistemskih rizika povezanih sa njihovim uslugama i algoritamskim sistemima. To uključuje rizike od širenja nezakonitog sadržaja, negativnog uticaja na maloljetnike, ugrožavanja fizičkog i mentalnog zdravlja korisnika, kao i potencijalnih posljedica po osnovna prava, izborne procese i javnu bezbjednost.

Novim statusom Evropska komisija dobija i veća istražna ovlašćenja za provjeru načina na koji ove usluge funkcionišu.

Zašto je ChatGPT svrstan među pretraživače?

ChatGPT je sistem vještačke inteligencije koji može da komunicira sa korisnicima i odgovara na njihove upite, uključujući i pretragu interneta. Zbog toga ga Evropska komisija prema DSA-u tretira kao hibridnu uslugu - odnosno kao uslugu koja se, između ostalog, kvalifikuje i kao onlajn pretraživač.

Reddit je platforma koja korisnicima omogućava diskusije i razmenu sadržaja u okviru različitih tema, dok je Roblox platforma namijenjena imerzivnom igranju i kreiranju sadržaja, koja korisnicima omogućava da prave, objavljuju i igraju igre koje su razvili drugi korisnici.

Ko nadzire sprovođenje Zakona o digitalnim uslugama?

Evropska komisija je do sada, u okviru DSA-a, označila ukupno 28 veoma velikih onlajn platformi i pretraživača.

Za nadzor i sprovođenje Zakona o digitalnim uslugama odgovorni su Evropska komisija i nacionalni koordinatori za digitalne usluge, koji imaju zadatak da prate primjenu DSA-a u državama članicama EU.

Novi status ChatGPT-ja, Reddita i Robloxa znači da će ove tri popularne platforme ubuduće biti pod znatno strožim nadzorom evropskih regulatora, posebno kada je riječ o rizicima koje njihovi algoritmi i sadržaj mogu predstavljati za korisnike i društvo.

(EUpravo zato/index.hr)