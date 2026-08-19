"OpenAI" predstavio posebnu verziju ChatGPT-a za tinejdžere

OpenAI je predstavio posebnu verziju ChatGPT-a za tinejdžere, sa dodatnim bezbjednosnim mjerama, roditeljskim kontrolama i alatima za učenje zasnovanim na vještačkoj inteligenciji.

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Kompanija "OpenAI" predstavila je novu verziju svog četbota ChatGPT, posebno prilagođenu tinejdžerima, sa dodatnim bezbjednosnim mjerama i alatima za učenje zasnovanim na vještačkoj inteligenciji.

Iz kompanije navode da je cilj nove verzije da pomogne mladima da efikasnije uče, razvijaju kritičko razmišljanje i odgovorno koriste alate vještačke inteligencije.

"Predstavljamo 'ChatGPT za tinejdžere', verziju osmišljenu da pomogne tinejdžerima da uče, kritički razmišljaju, prodube razumijevanje i sa samopouzdanjem koriste vještačku inteligenciju. Ona pruža snažnije ugrađene mjere zaštite tinejdžera, uključujući funkcije koje podstiču zdravo korišćenje i dodatne kontrole za roditelje", saopšteno je iz kompanije.

Prema navodima "OpenAI-ja", sistem će automatski prepoznati korisnike mlađe od 18 godina. Ukoliko utvrdi da korisnik ima između 13 i 17 godina, ili ako sam korisnik navede tu starosnu dob, biće preusmjeren na verziju četbota namijenjenu tinejdžerima.

Nova verzija uključuje i funkcije koje bi trebalo da olakšaju školske obaveze. Tako će četbot moći da podsjeća učenike na domaće zadatke, priprema kvizove za provjeru znanja i vizuelizuje obrazovne sadržaje kako bi gradivo bilo lakše za razumijevanje.

Uvođenje posebne verzije za mlađe korisnike dolazi u trenutku kada tehnološke kompanije širom svijeta nastoje da unaprijede bezbjednost djece i mladih na internetu, ali i da odgovore na sve veću upotrebu alata vještačke inteligencije u obrazovanju.