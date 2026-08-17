ChatGPT prati sve što radite na računaru: Pamti svaki klik, svaki unos i svaku stranicu koju posetite

Gdje se nalazi granica između korisne automatizacije i potpunog gubitka privatnosti?

Izvor: Bangla press / Shutterstock.com

Aplikacija ChatGPT za macOS dobila je novu funkciju pod nazivom Computer History, koja pretvara vaše svakodnevne akcije na računaru u podatke za obuku i pomoć pri radu.

Sistem prati kako radite, kreira vremensku liniju vaših aktivnosti, predlaže automatizaciju i može čak samostalno da preuzme zadatke koje ste ostavili nedovršene. Iz OpenAI navode da ChatGPT i Codex koriste ovu istoriju događaja kako bi bolje razumjeli kontekst svakog upita koji im postavite.

Iako ova opcija neodoljivo podsjeća na kontroverzni Microsoft-ov Windows Recall, iz kompanije OpenAI naglašavaju da Computer History ne snima slike, video zapise niti zvuk.

Umjesto toga, funkcija se oslanja isključivo na registrovanje sistemskih "događaja" (events). U demonstraciji je prikazano kako aplikacija sama pronalazi posljednji dokument koji je korisnik uređivao, provjerava da li ga je podijelio sa kolegama na Slack-u i pravi brz izvještaj o tome kako mu je prošlo jutro.

Ova opcija je potpuno dobrovoljna (opt-in) i nije automatski uključena.

Izvor: YouTube / OpenAI

Iako djeluje zastrašujuće, iz kompanije tvrde da korisnici imaju punu kontrolu, što znači da mogu ručno izuzeti određene aplikacije i sajtove, kao i brisati pojedinačne unose iz istorije. Pored toga, zvaničnici iz OpenAI-a potvrdili su da sistem automatski ignoriše sav sadržaj koji se otvara u privatnim ili inkognito karticama pregledača.