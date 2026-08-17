Otkriće koje je upalilo sve alarme na Zapadu: Ruska raketa koristi moćni američki AI čip

Kada su ukrajinski obavještajci otvorili olupinu najnovije ruske krstareće rakete S-71 Monohrom, unutra ih je sačekalo otkriće koje je odmah upalilo crvene alarme na Zapadu.

Izvor: YouTube / AI-Biruni ID

Inspekcijom olupine najnovije ruske krstareće raketeS-71 Monohrom, lansirane iz vazduha, ukrajinski obavještajci zatekli su kompjuterski modul koji "nije smio" da se tu nađe - Nvidia Jetson Orin.

Ovo otkriće odmah je podiglo uzbunu jer nije riječ o običnoj elektronskoj komponenti, već o procesoru namjenski razvijenom za pokretanje vještačke inteligencije direktno na samom uređaju.

Prednost Jetson Orin arhitekture je to što omogućava obradu podataka u realnom vremenu bez ikakve veze sa cloud serverima ili centrima za podatke. Unutar krstareće rakete, ovakav čip u teoriji služi za samostalno prepoznavanje meta na terenu, analizu slika sa senzora i autonomno navođenje bez mogućnosti ometanja signala.

Izvor: Ukrainian Defense Ministry GUR

Ukrajinske službe nisu objavile koje tačno zadatke Nvidia procesor obavlja u raketi S-71, ali ističu da je ovo jasan znak ulaska vještačke inteligencije u ruske raketne sisteme.

Iz kompanije Nvidia ubrzo su reagovali na ove tvrdnje, istakavši da su moduli iz serije Jetson Orin komercijalni proizvodi namenjeni studentima, programerima i startapima.

Američki gigant podsjeća da njihovi čipovi nisu namijenjeni za vojnu upotrebu i da se zvanično ne prodaju na ruskom tržištu još od izbijanja rata i uvođenja rigoroznih sankcija Zapada.

Iako je Moskva nakon uvođenja sankcija 2022. godine pokušala da zapadnu elektroniku zamijeni kineskim alternativama, ovo otkriće na ratištu pokazuje da ključne zapadne AI komponente i dalje pronalaze svoj put do ruske vojne industrije.