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OpenAI predstavio najnoviji model vještačke inteligencije GPT-6 Astra

OpenAI predstavio najnoviji model vještačke inteligencije GPT-6 Astra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kompanija "OpenAI" predstavila je najnoviji model vještačke inteligencije "GPT-6 Astra", opisujući ga kao najnapredniju verziju do sada.

openai.jpg Izvor: Shutterstock

"Astra" je dizajnirana da pruži znatna poboljšanja u korištenju računara, softverskom inženjerstvu, kibernetičkoj bezbjednosti, naučnim istraživanjima i profesionalnom radu.

Novi model je pokazao bolje rezultate u rješavanju profesionalnih kompjuterskih zadataka u poređenju sa prethodnim verzijama, prenijela je agencija DPA.

"OpenAI" navodi da model može da obavlja zadatke kao što su kreiranje web stranica, analiza podataka, izrada prezentacija i tabela, testiranje softvera i popunjavanje online obrazaca.

Istovremeno, kompanija ukazuje da lansirana verzija uključuje zaštitne mjere koje onemogućavaju izvršenje ofanzivnih zadataka protiv cybersecurity sistema.

(Srna)

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