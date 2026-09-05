OpenAI predstavio najnoviji model vještačke inteligencije GPT-6 Astra

Kompanija "OpenAI" predstavila je najnoviji model vještačke inteligencije "GPT-6 Astra", opisujući ga kao najnapredniju verziju do sada.

Izvor: Shutterstock

"Astra" je dizajnirana da pruži znatna poboljšanja u korištenju računara, softverskom inženjerstvu, kibernetičkoj bezbjednosti, naučnim istraživanjima i profesionalnom radu.

Novi model je pokazao bolje rezultate u rješavanju profesionalnih kompjuterskih zadataka u poređenju sa prethodnim verzijama, prenijela je agencija DPA.

"OpenAI" navodi da model može da obavlja zadatke kao što su kreiranje web stranica, analiza podataka, izrada prezentacija i tabela, testiranje softvera i popunjavanje online obrazaca.

Istovremeno, kompanija ukazuje da lansirana verzija uključuje zaštitne mjere koje onemogućavaju izvršenje ofanzivnih zadataka protiv cybersecurity sistema.

(Srna)