Računar od 1,5 miliona evra: Mini PC od 13 kilograma čistog zlata napravljen za specijalnog kupca

Računari obično gube na vrijednosti čim izađu iz prodavnice, ali to definitivno nije slučaj sa jedinstvenim Kubb Fanless mini PC-jem čije je kućište izrađeno od čak 13 kilograma 24-karatnog zlata.

Izvor: Fanless Tech

Mini računar sa kućištem od 13 kilograma čistog zlata nije nešto što se viđa svakog dana. Upravo takav primjerak napravljen je za posebnog kupca, a njegova vrijednost procjenjuje se na oko 1,5 miliona evra.

U pitanju je posebna verzija Kubb Fanless računara, brenda poznatog po premijum modelima bez kulera. Standardni mini PC koristi aluminijumsko kućište u obliku kocke širine 120 milimetara, dok je ovaj primjerak po narudžbini izrađen od 24-karatnog zlata.

Zlatna verzija zbog toga teži čak 13 kilograma, odnosno čak šest puta više od standardnog mini računar. Međutim, skupocjeni materijal ovde nije samo za hvalisanje.

Izvor: Fanless Tech

Kod računara sa pasivnim hlađenjem kućište odvodi toplotu koju stvara procesor, a zlato provodi toplotu oko 30% bolje od aluminijuma. To znači da kućište vredno čitavo bogatstvo istovremeno može da posluži i kao efikasniji sistem hlađenja.

Standardni Kubb Fanless dostupan je sa Intel Core Ultra X7 358H ili AMD Ryzen AI 5 340 procesorom, uz do 128 GB DDR5 memorije. Proizvođač nije otkrio šta se tačno nalazi unutar zlatnog primjerka, ali je riječ o računaru napravljenom po specijaloj narudžbini.

Najzanimljiviji podatak ipak ostaje njegova vrijednost. Zahvaljujući kućištu od 13 kilograma 24-karatnog zlata, ovaj Kubb procijenjen je na oko 1,5 miliona evra.

Izvor: Fanless Tech

A kada njegov hardver jednog dana zastari, vlasniku će ostati nešto što većina starih računara nema - 13 kilograma čistog zlata. Upravo zbog toga njegova vrijednost mnogo manje zavisi od procesora i memorije koji se nalaze unutra.