20.000 dostavljača dobija AI naočale: Amazon mijenja dostavu iz korijena, milion robota radi iza kulisa

Pametne AI naočale koje će do 2027. godine nositi preko 20.000 Amazon-ovih dostavljača pružaju navigaciju u vidnom polju i štede pola sata po smjeni, ali predstavljaju samo vidljivu fasadu drastične automatizacije.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Amazon planira da do kraja 2027. godine opremi više od 20.000 svojih vozača pametnim AI naočarima. Međutim, uređaj koji će kupci uskoro viđati na licima dostavljača samo je vidljivi dio mnogo veće priče.

Kompanija je naočare već testirala sa više od 500 dostavljača, koji su ih tokom 18 mjeseci koristili u preko 275.000 isporuka. Aktiviraju se nakon parkiranja i prikazuju navigaciju, podatke o paketima i upozorenja direktno u vidnom polju, bez stalnog gledanja u telefon.

Amazon tvrdi da je njihovo korišćenje dobrovoljno i da su razvijene uz povratne informacije vozača. Ipak, postoji detalj koji bi mogao da zabrine kupce.

Naočare povremeno prave fotografije dok se dostavljač kreće pješice, a Amazon za sada nije predvidio mogućnost da vlasnici kuća zabrane snimanje svojih posjeda.

Milion robota radi iza kulisa

Izvor: YouTube / CNBC

Dok su naočare dio sistema koji će kupci moći da vide, Amazon je vještačku inteligenciju ugradio mnogo dublje u svoju logistiku. Kompanija već ima više od milion robota raspoređenih u preko 300 objekata širom svijeta, dok njen sistem obrađuje oko 600.000 narudžbina svakog sata.

AI ulazi u proces mnogo prije nego što paket stigne do dostavljača. Amazon-ov model za predviđanje potražnje poboljšao je regionalne prognoze za milione popularnih proizvoda za 20%. To omogućava kompaniji da robu unaprijed smjesti bliže kupcima koji će je najvjerovatnije naručiti.

Kada proizvod stigne u skladište, veliki dio fizičkog posla preuzimaju roboti različitih namjena. Jedni premještaju čitave police sa robom teške do 567 kilograma, dok robotske ruke pomoću kamera i vještačke inteligencije prepoznaju i uzimaju pojedinačne proizvode.

Amazon ove sisteme naziva Hercules i Sparrow, a tu je i Proteus, autonomni robot koji prevozi robu kroz skladište i samostalno se kreće među zaposlenima. Njegova sljedeća generacija razumjeće i glasovne komande, pa će radnik moći jednostavno da kaže šta treba premjestiti.

Uvođenje ove verzije u evropskim skladištima planirano je za prvu polovinu 2027. godine.

Tu je i Sequoia, automatizovani sistem koji pomoću mobilnih robota, kompjuterskog vida i AI-ja organizuje robu i doprema je zaposlenima. Prema Amazon-u, ovaj sistem može da ubrza evidentiranje i skladištenje pristigle robe do 75%.

Vulcan je, sa druge strane, prvi Amazon-ov robot sa "osjećajem dodira". Pomoću senzora prepoznaje kontakt sa predmetima i kontroliše pritisak, pa može da rukuje sa oko 75% vrsta proizvoda u skladištima, brzinom uporedivom sa ljudskim radnicima.

AI upravlja i robotima i rasporedom ljudi

Izvor: YouTube / CNBC

Milionsku robotsku flotu koordinira DeepFleet, AI model koji funkcioniše poput sistema za upravljanje saobraćajem. Amazon procjenjuje da efikasnijim rutama i smanjenjem gužvi može da skrati vrijeme kretanja robota za oko 10%.

Vještačka inteligencija polako ulazi i u upravljanje ljudima. Project Eluna analizira trenutne i istorijske podatke iz skladišta, pronalazi uska grla i menadžerima predlaže gdje bi trebalo preraspodijeliti zaposlene. Konačnu odluku i dalje donosi čovjek.

Vještačka inteligencija ostaje u igri i kada paket napusti skladište. Amazon-ov sistem za mapiranje Wellspring uči iz svake obavljene rute, pa već zna za 202 miliona mjesta za parkiranje, 2,8 miliona ulaza u zgrade i 85.000 lokacija za ostavljanje paketa.

Upravo se na taj sistem povezuju nove naočare. One vozaču prikazuju Wellspring uputstva, dok fotografije nastale tokom isporuke mogu zauzvrat da posluže za dalje unapređivanje mapa i navigacije.

Amazon procjenjuje da bi naočare mogle da uštede vozačima do 30 minuta tokom jedne smjene. Kompanija, međutim, nije objavila podatke koji pokazuju da li će tih pola sata olakšati posao dostavljačima ili jednostavno omogućiti da im se dodijeli još isporuka.

Zbog toga su pametne naočare možda najuočljiviji dio Amazon-ove AI transformacije, ali svakako nisu najveći. Iza njih već radi ogroman sistem koji predviđa šta će se kupiti, određuje gdje će roba biti smještena, koordinira milion robota i utiče na to kako ljudi obavljaju posao.

(Mondo)