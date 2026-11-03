IT giganti pod pritiskom: Data centri u Portugaliji gube pristup dragocjenoj pijaćoj vodi

Portugalija postaje evropski centar za obrade podataka i u toku je razvoj centara sa više od 2,6 gigavata a vodeći projekat je 1,2 gigavatni "Start kampus" u Sinesu, kojeg podržavaju infrastrukture investicije američkog giganta "Majkrosoft"

Izvor: SMARTLife/ Unsplash/ Taylor Vick

Centri za obradu podataka u Portugaliji moraće da se napajaju obnovljivom energijom i da koriste ili rashladne tehnologije bez vode ili alternativne izvore vode kako ne bi ugrozili isporuke domaćinstvima i firmama, izjavila je ministar za ekologiju Marija da Grasa Karvaljo.

Ona je naglasila da vlasti završavaju dekret prema kojem će centri za obradu podataka biti suočeni sa strožim uslovima za upotrebu vode i veoma strogim kontrolama ekološkog uticaja.

"Tražićemo da projekti imaju rashladnu tehnologiju kojoj nije potrebna svježa voda ili riješenje sa vodom koje neće ugrožavati isporuku vode za stanovništvo", istakla je Karvaljova u obraćanju poslanicima.

Prema njenim riječima, centri za obradu podataka biće potrebno da se napajaju obnovljivom energijom koju operateri mogu da otkupljuju od distribucija zahvaljujući resursima dobijenim od Sunca, vode i vjetra kojeg Portugalija ima u izobilju.

Portugalija postaje evropski centar za obrade podataka i u toku je razvoj centara sa više od 2,6 gigavata a vodeći projekat je 1,2 gigavatni "Start kampus" u Sinesu, kojeg podržavaju infrastrukture investicije američkog giganta "Majkrosoft".

"Start kampus" je jedan od šest planiranih postrojnja koje je već u pogonu i napaja se obnovljivom energijom a koristi morsku vodu u rashladnom sistemu.

Centri za obradu podataka suočavaju se sa sve većim otporom širom svijeta od grupacija za zaštitu čovjekove okoline i zajednica koje su zabrinute zbog njihove velike potrošnje struje o vode.