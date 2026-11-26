Istraživači kompanije Bitdefender otkrili su novu kampanju širenja malvera putem reklama na Facebooku, u kojoj napadači nude besplatne animirane pozadine za Windows, a zapravo instaliraju malver SYS010 koji krade podatke, čita i trajno briše mejlove u Gmailu i Outlooku.

Izvor: Shutterstock / Ink Drop

Kako navode iz kompanije Bitdefender, prva reklama povezana sa ovom kampanjom primijećena je 16. oktobra, a napadi su i dalje aktivni kroz stotine oglasa. Iza ove akcije najvjerovatnije stoje operateri malvera SYS01, poznatog po sličnim kampanjama još od 2022. godine, s tim da je nova verzija znatno unaprijeđena.

Napadači u oglasima zloupotrebljavaju imena popularnih aplikacija "Wallpaper Engine" i "Lively Wallpapers", preusmjeravajući korisnike na sajtove koji imitiraju zvanične stranice. Žrtve nakon preuzimanja zaista dobiju animirane pozadine, ne sluteći da se u pozadini instalira zlonamjerni softver.

Ono što ovu kampanju izdvaja jeste metoda instalacije dodataka za Chrome, Edge i Firefox. Malver zloupotrebljava alate za centralizovanu administraciju pregledača – funkcije namijenjene kompanijama za upravljanje računarima zaposlenih. Na taj način hakeri nameću instalaciju dodataka koje korisnik kasnije ne može ukloniti na uobičajen način. Za ovaj korak neophodne su administratorske privilegije, pa malver uporno ponavlja zahtjev za odobrenje sve dok korisnik ne popusti.

Zlonamjerni dodaci maskirani su u alate za rad sa dokumentima – u Chromeu se pojavljuju pod nazivom "Docs Helper" sa ikonicom nalik na Google Docs, dok u Firefoxu nose naziv "Document Hub".

Njihov glavni zadatak je krađa kolačića sesija (session cookies), što napadačima omogućava ulazak u već prijavljene naloge bez lozinke i zaobilaženje dvofaktorske autentifikacije. Iako su primarna meta poslovni i reklamni nalozi na Facebooku – koji se potom koriste za dalje širenje malvera o trošku oštećenih firmi – posebno zabrinjava sposobnost dodatka za Chrome da čita nedavne poruke u Gmailu i Outlooku, šalje ih napadačima i trajno ih briše. Time hakeri mogu presresti kodove za prijavu i ukloniti bezbjednosna upozorenja prije nego što ih vlasnik naloga primijeti.

Stručnjaci kompanije Bitdefender savjetuju korisnicima da ne preuzimaju softver preko reklama na društvenim mrežama i da ne odobravaju administratorske dozvole bez jasnog razloga.

Poseban znak za uzbunu na privatnim računarima je poruka u podešavanjima pregledača da njime upravlja organizacija ("Managed by your organization"). Ako računar nije dio poslovne mreže, pojava ovog obavještenja jasan je signal da je sistem kompromitovan. Kompanijama se dodatno preporučuje redovna kontrola pristupa poslovnim nalozima na Facebooku, kao i praćenje sumnjivih promjena u podacima za plaćanje i troškovima oglašavanja.