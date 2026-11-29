Kritičan propust u Linux kernelu nazvan NFS2ROOT omogućava udaljenim napadačima sticanje root privilegija putem ranjivih NFS servera.

Izvor: SmartLife / Pexels / Tima Miroshnichenko

Više nije u trendu nazivati ranjivosti "2shell" – sada smo prešli na "2root" – a posebno bi korisnici Linuxa trebalo da budu na oprezu, upozoravaju stručnjaci.

Prva od ovih ranjivosti je NFS2ROOT, ranjivost prekoračenja bafera na hipu u serveru mrežnog sistema datoteka (Network File System - NFS) Linux kernela (nfsd), koja zlonamjernim akterima omogućava da na daljinu steknu root privilegije na ranjivom Linux uređaju.

Ovaj propust, koji se sada prati pod oznakom CVE-2026-99362 i kojem je dodijeljena ocjena ozbiljnosti 9,8/10 (kritično), otkrio je bezbjednosni istraživač Žeremi Žan iz agencije ANSSI, koji je u avgustu 2026. godine takođe poslao i zakrpu.

Međutim, to što je u pitanju propust kritične ozbiljnosti nije najgori dio – ova greška se skrivala u NFS serveru Linux kernela punih 12 godina. Prvi put je uvedena sa verzijom Linux kernela 3.16, koja je objavljena u martu 2014. godine.

Prema navodima portala BleepingComputer, bezbjednosni istraživači iz kompanije OpenSec podijelili su krajem septembra 2026. godine kompletan exploit za udaljeno preuzimanje root pristupa i zakrpu sa timom koji održava NFSD, te su objasnili kako izgleda uspješna zloupotreba ovog propusta.

Kako navode istraživači, napadači mogu da pošalju posebno kreiran zahtjev koji dovodi do toga da NFS server upisuje podatke van svog dodijeljenog memorijskog bafera. To napadačima omogućava da čitaju memoriju kernela, zaobiđu zaštitni mehanizam KASLR i postave povratni poziv koji izvršava komande u dijelovima memorije koji su potom oslobođeni. Čim napadači zatvore NFS vezu, kernel pokreće komandu sa root privilegijama, čime im daje potpuni administratorski pristup.

Drugim riječima, udaljeni napadači mogu da oštete memoriju kernela i tako steknu root pristup u napadima koji ne zahtijevaju nikakvu interakciju korisnika i generalno se smatraju napadima niske složenosti.

Za sada nema izvještaja da se NFS2ROOT zloupotrebljava u praksi, a Američka agencija za sajber bezbjednost i bezbjednost infrastrukture (CISA) još uvijek ga nije dodala u svoj katalog poznatih eksploatisanih ranjivosti (KEV). Ipak, OpenSec apeluje na bezbjednosne timove da što prije primijene najnovija bezbjednosna ažuriranja kernela od dobavljača svoje Linux distribucije, jer očekuju da će zloupotrebe porasti u narednim danima i nedjeljama, piše b92.

Postoji i nekoliko zaobilaznih rješenja i mjera za ublažavanje rizika, uključujući ograničavanje pristupa NFS serveru preko TCP porta 2049 ili potpuno onemogućavanje dijeljenja putem NFS-a u datoteci /etc/nfs.conf.

(Mondo)