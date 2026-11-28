Američka komisija utvrdila je da Galaxy S25 telefoni krše patent kompanije Maxell zbog načina kadriranja u aplikaciji kamere, ali zabrana još nije stupila na snagu.

Izvor: Stefan Stojanović

Samsung bi mogao da ostane bez prava na uvoz dijela Galaxy S25 serije u Sjedinjene Američke Države. Američka Komisija za međunarodnu trgovinu (USITC) presudila je da ovi telefoni krše patent japanske kompanije Maxell.

Komisija je 24. novembra izdala nalog kojim se zabranjuje uvoz telefona koji krše patent, kao i nalog da Samsung prestane sa njihovom prodajom. Spor se vodi oko patenta pod nazivom "Mobilni terminal", a odnosi se na način na koji aplikacija kamere kadrira objekat u tražilu i mijenja oblast prikaza na ekranu.

Maxell je tužbu podnio još u decembru 2024. godine. Od šest patenata na koje se žalio, komisija mu je na kraju dala za pravo samo za jedan.

Zabrana ipak ne počinje odmah. Slijedi period od 60 dana u kojem odluku mora da potvrdi američki predsjednik, a vrijeme teče od 25. novembra. Do tada Samsung može normalno da uvozi telefone, što znači da ima vremena do kraja januara 2027. da se nagodi sa Maxellom ili da se žali.

Samsung je, čini se, već našao zaobilazno rješenje. Sudija koji je slučaj vodio u prvoj fazi zaključio je još u julu da preuređene verzije telefona, sa izmijenjenom aplikacijom za kameru, ne krše patent. Zato će konačan obim zabrane zavisiti od toga koji uređaji zaista stižu na američku granicu.

Vlasnici koji već imaju ovaj telefon neće osjetiti posljedice. Već prodati uređaji, servis i zamjene u garanciji izuzeti su iz zabrane. Odluka važi samo za američko tržište, pa ne utiče na prodaju Galaxy S25 telefona kod nas.