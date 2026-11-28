Samsung razvija novu funkciju koja će analizirati navike korisnika i podsjećati ih da napune telefon, uz mogućnost prikazivanja personalizovanih upozorenja na osnovu predstojećih obaveza.

Izvor: Ilija Baošić

Samsung sprema funkciju pomoću koje nećete više zaboravljati da napunite svoj telefon – jer će vas sam na to podsjećati.

U okviru beta verzije interfejsa One UI 9.5 otkriveno je novo upozorenje koje će korisnika obavijestiti kada propusti uobičajeno vrijeme za punjenje telefona.

Do otkrića je došao portal Android Authority analizirajući aplikaciju Device Care (verzija 13.9.00.12) unutar One UI 9.5. Prema pronađenim informacijama, Samsung razvija sistem koji će prepoznavati navike korisnika i na osnovu njih procjenjivati kada je potrebno da se telefon priključi na punjač.

Upozorenje bi trebalo da se pojavi kada nivo baterije padne između 20 i 30 odsto, uređaj nije priključen na punjač, a režimi za uštedu energije nisu aktivirani.

Kako ovo radi?

Funkcija neće raditi nasumično, već će koristiti podatke o prethodnom korišćenju telefona. Za njeno aktiviranje biće potrebno da uključite opciju personalizovanih prijedloga kompanije Samsung i da koristite uređaj sa interfejsom One UI 9.5.

Telefon će analizirati istoriju punjenja tokom prethodne četiri nedjelje, koristeći podatke koje čuva aplikacija Smart Suggestions. Na osnovu toga prepoznaće period dana u kojem korisnik najčešće priključuje uređaj na punjač.

Kada se trenutno vrijeme poklopi sa uobičajenim vremenom za punjenje, a baterija se nalazi u rasponu od 20 do 30 odsto, telefon će prikazati upozorenje.

Zanimljivo je da bi sistem mogao da bude još napredniji. Pronađeni dijelovi koda ukazuju na mogućnost prikazivanja personalizovanih poruka u zavisnosti od obaveza iz kalendara.

Tako bi telefon mogao da upozori korisnika da bi baterija mogla da se isprazni tokom treninga, gledanja filma, sastanka ili koncerta. Ukoliko u kalendaru ne postoji odgovarajući događaj, prikazaće se standardno upozorenje o potrebi za punjenjem.

Funkcija bi mogla da stigne i na starije Galaxy telefone

Dodatno zanimljivo otkriće jeste da Samsung, prema analizi koda, nije ograničio ovu funkciju na određene zemlje. Takođe, nema naznaka da će ona biti ekskluzivna za buduću Galaxy S27 seriju.

To znači da bi upozorenje potencijalno moglo da stigne i na starije Galaxy telefone koji dobiju ažuriranje na One UI 9.5.

Iako još nema zvanične potvrde kada će funkcija biti dostupna svim korisnicima, riječ je o praktičnom dodatku koji bi mogao da bude posebno koristan onima koji često zaboravljaju da napune telefon ili imaju gust dnevni raspored.

Umjesto da korisnik sam provjerava stanje baterije i procjenjuje da li će mu izdržati do kraja dana, Galaxy uređaj bi to mogao da uradi umjesto njega, uzimajući u obzir njegove navike i predstojeće obaveze, piše b92.

(Mondo)