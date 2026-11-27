Kupovina potpuno novog Android telefona ili tableta više ne garantuje bezbjednost, upozorava kompanija Kaspersky, navodeći da je samo jedan predinstalirani malver, nazvan Keenadu, otkriven na više od 220.000 uređaja u prvih deset mjeseci.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Lisa Fotios

Prema istraživanju koje je kompanija Kaspersky objavila 25. novembra, mjesečni broj uređaja na kojima se detektuje predinstalirani zlonamjerni softver porastao je više od dva i po puta u periodu od novembra prošle do oktobra ove godine.

Dominantnu ulogu u ovim napadima imaju dva malvera – Triada i Keenadu, koji su zajedno bili prisutni na čak 88 odsto svih zaraženih uređaja otkrivenih tokom prvih deset mjeseci ove godine. Dok je Triada poznata stručnjacima već deceniju, najstarija zabilježena verzija firmvera inficirana malverom Keenadu datira iz 2023. godine.

Odložena aktivacija da bi se izbjegla detekcija

Oba zlonamjerna programa dizajnirana su modularno, što znači da mogu naknadno da preuzimaju dodatne maliciozne komponente i tako prošire svoje mogućnosti. U većini dokumentovanih slučajeva Keenadu je korišćen za reklamne prevare i generisanje lažnih klikova na oglase, ali napadači ga mogu upotrijebiti i za ozbiljnije radnje, uključujući krađu osjetljivih podataka sa kompromitovanog uređaja.

Istraživači posebno ističu sofisticirani mehanizam prikrivanja: analizirane verzije malvera Keenadu ostajale su potpuno neaktivne približno dva i po mjeseca nakon prvog povezivanja sa serverom napadača. Ovakva odložena aktivacija služi da se oteža otkrivanje i spriječi povezivanje pojave problema sa samim trenutkom kupovine uređaja.

Kako malver dospijeva u novi uređaj?

Infekcija u lancu snabdijevanja može se dogoditi u različitim fazama proizvodnje hardvera i razvoja softvera:

Namjerna ugradnja: Pojedini proizvođači ciljano ubacuju malver u jeftine uređaje nepoznatih marki ili u falsifikate popularnih brendova kako bi ostvarili dodatnu zaradu.

Kompromitovani dobavljači: Legitimni proizvođači ponekad dobijaju već zaražen firmver od spoljnih saradnika ili nesvjesno integrišu kompromitovane softverske komponente tokom razvoja sistema.

Problem pritom nije ograničen isključivo na pametne telefone i tablete. Stručnjaci su ranije pronalazili predinstalirani malver i na drugim uređajima zasnovanim na Android platformi, uključujući boksove za striming sadržaja, pa čak i pametne satove namijenjene djeci.

Gotovo nemoguće uklanjanje i preporuke za zaštitu

Najveći izazov kod ove vrste prijetnje leži u činjenici da se malver najčešće nalazi duboko u sistemskoj particiji uređaja. U takvim situacijama standardni antivirusni alati mogu da registruju njegovo prisustvo, ali nemaju ovlašćenja da ga obrišu. U pojedinim slučajevima problem je izuzetno teško ili potpuno nemoguće riješiti čak i ponovnim instaliranjem fabričkog firmvera.

Kako bi smanjili rizik, stručnjaci iz kompanije Kaspersky korisnicima preporučuju: