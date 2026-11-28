Travel eSIM omogućiće kupovinu paketa mobilnog interneta direktno u WhatsAppu, uz automatsku aktivaciju po dolasku u inostranstvo i bez promjene postojećeg broja.

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Putnici koji u inostranstvu muku muče sa preskupim romingom ili jurenjem lokalnih SIM kartica po aerodromima uskoro dobijaju rješenje direktno u aplikaciji koju svakodnevno koriste. WhatsApp pokreće opciju Travel eSIM, koja omogućava kupovinu i aktivaciju paketa mobilnog interneta bez napuštanja aplikacije, a usluga najprije stiže u odabrane zemlje za Android i iOS korisnike.

Princip je krajnje jednostavan: prije puta u aplikaciji izaberete zemlju i željeni paket, nakon čega WhatsApp sam instalira digitalnu karticu u telefon. Čim avion sleti i uređaj uhvati lokalnu mrežu u inostranstvu, internet se automatski aktivira uz obavještenje na ekranu.

Vaš postojeći broj telefona pritom ostaje aktivan, pa WhatsApp nastavlja da radi potpuno normalno kao kod kuće. Kako je riječ o kartici namijenjenoj isključivo prenosu podataka, preko nje ne dobijate lokalni broj za klasične pozive i SMS poruke.

Kako otkriva portal WABetaInfo, nova opcija biće smještena u podešavanjima naloga. U test verziji dostupni su paketi sa određenom količinom gigabajta, ali i neograničeni internet za pojedine destinacije, a dopuna potrošenog saobraćaja obavlja se jednim klikom bez ponovne instalacije kartice.

Jedini preduslov je da telefon podržava eSIM tehnologiju, što i dalje izostaje kod starijih i jeftinijih modela.

Na ovom servisu WhatsApp sarađuje sa operatorima i provajderima kao što su Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon i 1Global, uz najavu širenja mreže partnera. Cijene i spisak prvih podržanih država još nisu objavljeni, pa ostaje nepoznato kada će usluga zvanično proraditi kod nas.

(Mondo)