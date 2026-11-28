Za razliku od urezivanja slike, ovaj kvar nije povezan sa sadržajem na ekranu.

Izvor: YouTube / RTINGS R&D

Svi vlasnici OLED televizora znaju za rizik od trajnog urezivanja slike (burn-in), ali stručnjaci sa portala RTINGS upozoravaju na još jedan ozbiljan problem koji pogađa ove ekrane - takozvano "truljenje ivica" (edge rot).

Riječ je o pojavi gdje pikseli duž samih ivica ekrana počinju postepeno da odumiru, ponekad pojedinačno, a ponekad u čitavim klasterima koji podsjećaju na buđ na zidu.

Za razliku od urezivanja slike koje nastaje zbog dugotrajnog prikaza statičnih logotipa ili menija, ovaj kvar nema nikakve veze sa sadržajem koji gledate i ne može se spriječiti mijenjanjem kanala.

Do ovih saznanja RTINGS je došao analizom televizora iz svog višegodišnjeg testa izdržljivosti, tokom kojeg su uređaji radili oko 18.000 sati u periodu od dvije i po godine. Rezultati su pokazali veliku razliku između dvije glavne vrste OLED panela na tržištu.

Izvor: YouTube / RTINGS R&D

Kod WOLED panela, koje proizvodi LG Display, čak 14 od 16 testiranih televizora pokazalo je neki stepen odumiranja piksela po ivicama. Stariji modeli, poput LG A1 ili televizora iz 2019. i 2020. godine, imali su najteža oštećenja koja se jasno vide tokom gledanja, dok su noviji paneli prošli znatno bolje, iako su se i na modelu LG G3 iz 2023. pojavili prvi tragovi u donjim uglovima.

Nasuprot tome, nijedan od tri testirana televizora sa QD-OLED panelima, koje proizvodi Samsung Display, nije pokazao znakove "truljenja ivica".

Važno je napomenuti da sam brend televizora nije presudan za ovu podjelu - Sony, na primjer, u svoje modele ugrađuje obje vrste panela.

Zašto pikseli umiru čak i kada televizor stoji u kutiji

Izvor: YouTube / RTINGS R&D

Prema objašnjenju stručnjaka, organski materijali unutar OLED ekrana izuzetno su osjetljivi na vlagu i kiseonik, zbog čega se u fabrici hermetički zatvaraju zaštitnim slojem. Vremenom ta barijera na ivicama može da popusti, puštajući vazduh i vlagu koji polako uništavaju piksele, dok drugi uzrok predstavljaju mikroskopske nečistoće zarobljene tokom same proizvodnje.

Zanimljivo je da na ovaj proces ne utiču samo sati rada, već i sama kalendarska starost panela. Jedan od članova RTINGS tima izvadio je iz skladišta WOLED monitor koji je tri godine stajao nekorišćen u kutiji, da bi se već poslije dvije nedjelje rada u uglu pojavio mrtav piksel.

Iz kompanije LG Display poručuju da su upoznati sa ovim fenomenom, ali naglašavaju da se on javlja kod veoma malog broja uređaja izloženih visokoj temperaturi i vlažnosti, dok Samsung Display svoje dobre rezultate pripisuje naprednoj zaštitnoj barijeri.

Iako su paneli proizvedeni od 2024. godine navodno unapređeni kako bi se ovaj problem riješio, iz portala RTINGS zaključuju da OLED televizori - uprkos ovim manama - i dalje imaju manje potpunih kvarova od LCD modela, kod kojih je više od trećine testiranih primjeraka doživjelo otkazivanje pozadinskog osvjetljenja.

(Mondo)