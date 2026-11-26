Novi grafit omogućava brzo punjenje baterija i pomaže im da zadrže 80% kapaciteta posle 1.000 ciklusa.

Izvor: YouTube / CATL

Naučnici sa Univerziteta Rajs u Hjustonu uspeli su da naprave grafit za baterije za svega 0,2 sekunde. U laboratorijskim testovima, baterija sa ovim materijalom podijnela je struju punjenja dovoljnu da se ćelija napuni za samo četiri minuta.

Grafit se nalazi u gotovo svakoj litijum-jonskoj bateriji, od telefona do električnih automobila. Od njega se pravi anoda - dio baterije u koji tokom punjenja ulaze joni litijuma. Upravo brzina kojom ti joni mogu da se uvuku između slojeva grafita predstavlja jedno od glavnih uskih grla zbog kojih punjenje traje onoliko koliko traje.

Tim hemičara Džejmsa Tura krenuo je od naftnog koksa, jeftinog nusproizvoda iz prerade nafte. U njega su dodali malo jedinjenja nikla, a zatim su smješu jednim kratkim električnim impulsom zagrijali na oko 2.500 stepeni. Atomi ugljenika su se u djeliću sekunde složili oko sitnih čestica nikla u uredne slojeve.

"Nikl se ponaša kao privremeni građevinski radnik koji pomaže atomima ugljenika da se slože u uredan, slojevit grafit", objasnio je prvi autor studije Haođje Džu. Za klasičnu proizvodnju grafita, kako ističe, potrebno je dugotrajno zagrijavanje na izuzetno visokim temperaturama.

Nikl je pritom blago razmakao slojeve grafita, što jonima litijuma znatno olakšava prolaz. Rezultat je baterija koja je i nakon 1.000 ciklusa punjenja i pražnjenja zadržala 80% kapaciteta. Ova prednost je ostala i kada su istraživači uklonili više od 99 odsto nikla - što pokazuje da brže punjenje ne zavisi od samog metala, već od strukture koja je nastala.

Prema procjenama autora studije, ovakva proizvodnja bi trošila 80% manje energije i smanjila isto toliko gasova sa efektom staklene bašte u poređenju sa uobičajenim postupkom.

Studija je objavljena u časopisu Advanced Materials. Za sada je riječ samo o laboratorijskim ćelijama i još nije poznato kada bi ovakav grafit mogao da stigne u baterije na tržištu.