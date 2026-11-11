Zaboravite na preklapanje, Samsung ima novu ideju: Telefon čiji ekran može da se izvuče nagore

Novi uređaj bi korisnicima omogućio da sami biraju proporcije ekrana.

Izvor: X / @UniverseIce

Dok pojedini proizvođači eksperimentišu sa širim kućištima klasičnih telefona, Samsung navodno razvija uređaj koji bi mogao da ponudi oba svijeta kroz prilagodljiv format ekrana.

Poznati insajder Ice Universe tvrdi da kompanija radi na pametnom telefonu sa vertikalno proširivim ekranom.

Ključna funkcija ovog uređaja bila bi mogućnost promene odnosa stranica - ekran bi se sa šireg 16:9 formata izvlačio na znatno izduženiji odnos 21:9.

Telefon bi, prema ovim navodima, koristio klizni mehanizam koji ekran odmotava i podiže nagore.

Samsung is developing a phone with a display that can extend from 16:9 to 21:9. Some people prefer a wider screen, while others like a taller form factor. This design could accommodate both, letting users adjust the proportions to suit what they’re doing. If Samsung can make it work, it could be a very appealing solution.Battery capacity is the big challenge, though. The sliding mechanism would take up a considerable amount of internal space, leaving less room for the battery. How much capacity could Samsung fit inside? And would it deliver enough battery life with the screen fully extended? Those are questions it needs to answer before this becomes a practical everyday device. — Ice Universe (@UniverseIce)November 11, 2026

Najveći tehnički izazov za inženjere mogao bi da bude kapacitet baterije. Motori i mehanizam neophodni za izvlačenje ekrana zauzimaju dosta unutrašnjeg prostora u kućištu, što ostavlja znatno manje mjesta za samu bateriju.

Informacije o ovom projektu pojavile su se i ranije. Tokom juna kružile su glasine da bi Samsung mogao da predstavi svoj prvi telefon sa rolovanim ekranom u prvoj polovini 2028. godine, potencijalno pod nazivom Galaxy Z Slide.

Kao moguća opcija za ime pominje se i Galaxy Z Roll, naziv koji je južnokorejski gigant već ranije zaštitio.

(Mondo)